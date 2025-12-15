ETV Bharat / state

WRD अधिकारियों ने शुरू किया नया ऑफिस, कहा- अभी पूजा कराई, लोकार्पण नेताओं से तारीख पूछ करवाएंगे

जल संसाधन विभाग का नया दफ्तर ( ETV Bharat Kota )

कोटा : सरकार के 2 साल पूरे होने पर जल संसाधन विभाग (WRD) ने सिविल लाइंस में पुराने के समानांतर ही बने नए दफ्तर को शुरू करवा दिया है. करीब 2.5 साल में यह भवन 11.50 करोड़ में बना है. इस दफ्तर को सोमवार को पूजा-अर्चना कर गणपति की स्थापना की गई. इस कार्यक्रम में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने फिलहाल पूजा करवाई है. नेताओं और जनप्रतिनिधियों से तारीख पूछ कर इसका लोकार्पण करवाया जाएगा, लेकिन पूजा करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कुछ दफ्तरों को इसमें शिफ्ट कर रहे हैं. मलमास के कारण करवाई पूजा : जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता डीआर मीणा का कहना है कि बिल्डिंग की केवल पूजा अर्चना करवाई है. इसका लोकार्पण कार्यक्रम बाद में आयोजित किया जाएगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा. इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया था. मंगलवार 16 दिसंबर से मलमास लगने वाला है. ऐसे में उन्होंने एक दिन पहले ही पूजा अर्चना करवा ली है. नए दफ्तर में सोमवार को पूजा अर्चना की गई. (ETV Bharat Kota)