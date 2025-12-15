ETV Bharat / state

WRD अधिकारियों ने शुरू किया नया ऑफिस, कहा- अभी पूजा कराई, लोकार्पण नेताओं से तारीख पूछ करवाएंगे

जल संसाधन विभाग के नए दफ्तर में सोमवार को पूजा अर्चना की गई.

जल संसाधन विभाग का नया दफ्तर
जल संसाधन विभाग का नया दफ्तर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 2:27 PM IST

कोटा : सरकार के 2 साल पूरे होने पर जल संसाधन विभाग (WRD) ने सिविल लाइंस में पुराने के समानांतर ही बने नए दफ्तर को शुरू करवा दिया है. करीब 2.5 साल में यह भवन 11.50 करोड़ में बना है. इस दफ्तर को सोमवार को पूजा-अर्चना कर गणपति की स्थापना की गई. इस कार्यक्रम में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने फिलहाल पूजा करवाई है. नेताओं और जनप्रतिनिधियों से तारीख पूछ कर इसका लोकार्पण करवाया जाएगा, लेकिन पूजा करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कुछ दफ्तरों को इसमें शिफ्ट कर रहे हैं.

मलमास के कारण करवाई पूजा : जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता डीआर मीणा का कहना है कि बिल्डिंग की केवल पूजा अर्चना करवाई है. इसका लोकार्पण कार्यक्रम बाद में आयोजित किया जाएगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा. इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया था. मंगलवार 16 दिसंबर से मलमास लगने वाला है. ऐसे में उन्होंने एक दिन पहले ही पूजा अर्चना करवा ली है.

नए दफ्तर में सोमवार को पूजा अर्चना की गई.
नए दफ्तर में सोमवार को पूजा अर्चना की गई. (ETV Bharat Kota)

तारीख पूछकर होगा लोकार्पण : उन्होंने बताया कि परिसर में ही नए शिवालय का निर्माण भी शुरू करवाया है, इसीलिए गणेश पूजन जरूरी था. लोकार्पण के साथ ही शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जाएगी. नए भवन का शुद्धिकरण करना जरूरी था और इसे मलमास के पहले ही करवाना जरूरी था, इसीलिए करवा लिया. इसके लोकार्पण के लिए नेताओं और जनप्रतिनिधि से तारीख पूछ ली जाएगी. उसके अनुसार लोकार्पण बाद में होगा. फिलहाल पूजा करवाने के बाद इस भवन को सूना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कुछ दफ्तरों को शिफ्ट कर दिया जाएगा.

44 कमरों का भवन : जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता राम अवतार का कहना है कि इस बिल्डिंग के लिए 12.43 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन 11.50 करोड़ रुपए से यह काम पूरा हो गया है. करीब 2.5 साल का समय इसमें लगा है. इस जी प्लस 3 की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, जबकि इसके ऊपर पहले फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग रूम बनाया गया है. दूसरे फ्लोर पर जल संसाधन वृत एक का दफ्तर है. दूसरे फ्लोर पर आरपीएस सर्किल का ऑफिस है. इस बिल्डिंग में 44 कमरे बने हैं.

WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICE
WRD NEW OFFICE INAUGURATION
जल संसाधन विभाग का नया भवन
PUJA AT WRD NEW OFFICE

