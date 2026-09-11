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डाक विभाग पितृ पक्ष मेले का लिफाफा और पोस्टकार्ड करेगा जारी, जानें कैसे इस लोगो में छिपा है गयाजी का इतिहास

पितृ पक्ष लोगो ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार की मोक्ष भूमि गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2026 को लेकर डाक विभाग ने बड़ी पहल की है. पितृ पक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष पोस्टकार्ड और लिफाफे जारी किए जाएंगे, जिन पर मेले से संबंधित लोगो और जानकारी अंकित होगी. मेला अवधि के दौरान हर पोस्टकार्ड, लिफाफे और बंडल पर पितृ पक्ष लोगो रहेगा. इस संबंध में डाक विभाग ने जिला पदाधिकारी को सूचित कर दिया है. लोगो में छिपा है गया का इतिहास पितृपक्ष मेला के आधिकारिक लोगो को गया की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सुंदर और सार्थक लोगो में मुख्य रूप से सनातन परंपरा के प्रतीक पिंडदान (पिंड की आकृति), तर्पण करते हुए हाथ, मोक्ष भूमि गयाजी का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर, पवित्र फल्गु नदी की लहरें और गया की पहचान अक्षयवट वृक्ष को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है. आगाज 25 सितंबर से हो रहा (ETV Bharat) कैसे चुना गया पितृ पक्ष मेले का लोगो गयाजी शहर को नया रूप देने के लिए स्थानीय बच्चों की प्रतिभा का उपयोग किया गया है. बच्चों के बीच प्रतियोगिता से पितृ पक्ष मेले का आधिकारिक लोगो चुना गया है. मुख्य लोगो के अलावा नौ अन्य चयनित लोगो प्रचार में इस्तेमाल होंगे. ‘पेंट द सिटी’ पहल के तहत 27 समूह दीवारों, घाटों और चौराहों पर पौराणिक कहानियों की पेंटिंग बना रहे हैं. चलंत एटीएम की सुविधा डाक विभाग विशेष लोगो वाले लिफाफे और कार्ड जारी करने के साथ चलंत एटीएम की सुविधा भी देगा. ये मोबाइल एटीएम मेला क्षेत्र में घूम-घूमकर काम करेंगे, जिन पर डाक विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे. इससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ही नकदी की सुविधा मिलेगी और ठगी-फ्रॉड से बचाव होगा. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसे नई और अच्छी पहल बताया है. 26 सितंबर से श्राद्ध (ETV Bharat) मेला का आगाज और प्रचार पितृ पक्ष महासंगम 2026 का आगाज 25 सितंबर से हो रहा है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और सरकार लगातार तैयारी कर रही है. दूसरे राज्यों में भी पितृ पक्ष की धार्मिक महत्ता, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष कामना लेकर पहुंचें. पूर्व व्यवस्थाओं में सुधार जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार पितृ पक्ष से पहले पूर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. तैयारी के लिए कई कोषांग गठित किए गए थे, जो लगभग अंतिम चरण में हैं. इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे. पेयजल, सफाई, प्रकाश, ट्रैफिक और सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.