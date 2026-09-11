डाक विभाग पितृ पक्ष मेले का लिफाफा और पोस्टकार्ड करेगा जारी, जानें कैसे इस लोगो में छिपा है गयाजी का इतिहास
डाक विभाग के द्वारा लिफाफों और पोस्टकार्डों पर पितृ पक्ष मेले का आधिकारिक लोगो प्रिंट किया जाएगा. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : September 11, 2026 at 2:17 PM IST
गयाजी: बिहार की मोक्ष भूमि गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2026 को लेकर डाक विभाग ने बड़ी पहल की है. पितृ पक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष पोस्टकार्ड और लिफाफे जारी किए जाएंगे, जिन पर मेले से संबंधित लोगो और जानकारी अंकित होगी. मेला अवधि के दौरान हर पोस्टकार्ड, लिफाफे और बंडल पर पितृ पक्ष लोगो रहेगा. इस संबंध में डाक विभाग ने जिला पदाधिकारी को सूचित कर दिया है.
लोगो में छिपा है गया का इतिहास
पितृपक्ष मेला के आधिकारिक लोगो को गया की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सुंदर और सार्थक लोगो में मुख्य रूप से सनातन परंपरा के प्रतीक पिंडदान (पिंड की आकृति), तर्पण करते हुए हाथ, मोक्ष भूमि गयाजी का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर, पवित्र फल्गु नदी की लहरें और गया की पहचान अक्षयवट वृक्ष को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है.
कैसे चुना गया पितृ पक्ष मेले का लोगो
गयाजी शहर को नया रूप देने के लिए स्थानीय बच्चों की प्रतिभा का उपयोग किया गया है. बच्चों के बीच प्रतियोगिता से पितृ पक्ष मेले का आधिकारिक लोगो चुना गया है. मुख्य लोगो के अलावा नौ अन्य चयनित लोगो प्रचार में इस्तेमाल होंगे. ‘पेंट द सिटी’ पहल के तहत 27 समूह दीवारों, घाटों और चौराहों पर पौराणिक कहानियों की पेंटिंग बना रहे हैं.
चलंत एटीएम की सुविधा
डाक विभाग विशेष लोगो वाले लिफाफे और कार्ड जारी करने के साथ चलंत एटीएम की सुविधा भी देगा. ये मोबाइल एटीएम मेला क्षेत्र में घूम-घूमकर काम करेंगे, जिन पर डाक विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे. इससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ही नकदी की सुविधा मिलेगी और ठगी-फ्रॉड से बचाव होगा. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने इसे नई और अच्छी पहल बताया है.
मेला का आगाज और प्रचार
पितृ पक्ष महासंगम 2026 का आगाज 25 सितंबर से हो रहा है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और सरकार लगातार तैयारी कर रही है. दूसरे राज्यों में भी पितृ पक्ष की धार्मिक महत्ता, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष कामना लेकर पहुंचें.
पूर्व व्यवस्थाओं में सुधार
जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार पितृ पक्ष से पहले पूर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. तैयारी के लिए कई कोषांग गठित किए गए थे, जो लगभग अंतिम चरण में हैं. इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे. पेयजल, सफाई, प्रकाश, ट्रैफिक और सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
एआई आधारित जिओ फेसिंग ऐप
डीएम ने बताया कि मेला में पहली बार ट्रायल बेस्ड एआई टूल्स का उपयोग होगा. जिओ फेसिंग ऐप से सटीक संख्या का पता चलेगा और आने वाले लोगों के चेहरे ऐप में कैद होंगे. कुंभ और बाबा बैद्यनाथ धाम में भी इसका उपयोग हो चुका है. कई कंपनियों ने डेमो दिए हैं. यह सिर्फ ट्रायल होगा, सफल रहने पर अगले वर्ष पूर्ण उपयोग होगा.
"एआई टूल्स आधारित जिओ फेसिंग ऐप के संबंध में जिला प्रशासन को कई कंपनियों के द्वारा डेमो दिए गए हैं, इस टूल्स का कुंभ महासंगम और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में भी उपयोग हुआ है. बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में फेसिंग ऐप वाली कंपनी ने यहां आकर डेमो प्रेजेंटेशन दिया है अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं आगे इस पर जानकारी दी जाएगी."-शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी
गया जी में पितृपक्ष मेला 2026 की तैयारियाँ जोर-शोर से जारी हैं। 🙏— District Magistrate, Gaya (@gaya_dm) September 11, 2026
जिला प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा, यातायात एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं।
श्रद्धालुओं के सुगम, सुरक्षित एवं… pic.twitter.com/nSMOXd2Rks
बच्चों के लिए क्यूआर कोड सुरक्षा बैंड
परिवार के साथ आने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष स्कैन कोड हैंड बैंड जारी किए जाएंगे. स्टेशन, बस स्टैंड और निजी वाहनों से आने वाले बच्चों को ये बैंड पहनाए जाएंगे, जिनमें माता-पिता का विवरण और संपर्क नंबर रहेगा. खो जाने पर कोई भी व्यक्ति स्कैन करके परिजनों से संपर्क कर सकेगा.
आवासन और सस्ता भोजन
जिला प्रशासन 70 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था एक साथ कर रहा है. गांधी मैदान में 2500 बेड की विशाल टेंट सिटी बनाई जा रही है. जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से मात्र 25 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को विशेष सुविधा मिलेगी.
जोन-सेक्टर विभाजन और स्वच्छता
पूरे मेला क्षेत्र को पांच जोन और 54 सेक्टर में बांटा गया है. हर जगह अधिकारी तैनात रहेंगे और अन्य जिलों से भी कर्मचारी आएंगे. 364 शौचालय व स्नानघर, 579 प्री-फैब्रिकेटेड स्थायी शौचालय, 134 स्नानागार और 74 चेंजिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं.
सड़क, जल, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं
नगर निगम 53 पथों और पथ निर्माण विभाग 35 मुख्य सड़कों की मरम्मत करा रहा है. 280 चापानल, 54 प्याऊ, 890 नल, 22 वॉटर टैंकर और दो वॉटर एटीएम तैनात रहेंगे. 73 स्वास्थ्य शिविरों में 125 चिकित्सक व अन्य स्टाफ रहेंगे. 50 रिंग बसें और 150 ई-रिक्शा निशुल्क चलेंगी. बुजुर्गों व दिव्यांगों को स्काउट-गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर व्हीलचेयर से पिंडवेदी तक पहुंचाएंगे.
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