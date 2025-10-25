दिल्ली स्थापना दिवस पर जारी होगा राजधानी का आधिकारिक LOGO, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा
दिल्ली की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और विकास का प्रतीक होगा लोगो: सीएम रेखा गुप्ता
Published : October 25, 2025 at 9:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य का अपना आधिकारिक लोगो एक नवंबर को दिल्ली के स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि पहली बार बनाया जा रहा दिल्ली सरकार का यह लोगो राजधानी की विशिष्ट पहचान को एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा. मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि यह लोगो दिल्ली के आधुनिक, पारदर्शी और जनकल्याणकारी शासन को दर्शाएगा. इस लोगो में दिल्ली की संस्कृति और विकास का सामंजस्य भी पारिभाषित होगा.
दिल्ली के आधिकारिक लोगो का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशिष्ट समिति का गठन किया था. शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पीडब्ल्यूडी और जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पर्यावरण व उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, विशेषज्ञ समिति के सदस्य व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक में उन लोगो पर विचार-विमर्श किया गया, जिसे समिति ने फाइनल किया था.
समिति ने जिन लोगो को फाइनल किया था, उनमें दिल्ली की विशिष्ट पहचान, गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, विकास और जनता की आकांक्षाओं को दर्शाया गया था. लंबे मंथन के बाद चुनिंदा लोगो का चयन कर लिया गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार जल्द ही एक और बैठक में दिल्ली का आधिकारिक लोगो फाइनल कर लिया जाएगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस लोगो को एक नवंबर, दिल्ली दिवस (स्थापना दिवस) पर जारी किया जाएगा, जिसके बाद वह देश की राजधानी दिल्ली की स्थायी पहचान बन जाएगा.
दिल्ली का अभी कोई आधिकारिक लोगो नहीं
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अभी तक दिल्ली का कोई आधिकारिक लोगो नहीं है. देश के अधिकतर राज्यों का अपना लोगो है, जो उस राज्य की पहचान है. हमारी सरकार ने आते ही लोगो के चयन को लेकर कार्य शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि लोगो के डिजाइन व उसके चयन को लेकर mygov.in पोर्टल पर लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस पोर्टल पर पूरे देश से 1800 से अधिक प्रविष्टियां/डिजाइन प्राप्त हुए. प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने और उनमें से चयन/शॉर्टलिस्टिंग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित का गठन किया गया था, जिसने सभी लोगो डिज़ाइन प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया और उनमें से कुछ का चयन किया.
मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगो को लेकर उनकी सरकार उत्साहित है. मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उस लोगो के चयन का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि यह लोगो दिल्ली की विशिष्ट पहचान को एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा. सरकार का उद्देश्य है कि यह लोगो दिल्ली के आधुनिक, पारदर्शी और जन-कल्याणकारी शासन को दर्शाए. इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को एक सशक्त ब्रांड के रूप में स्थापित करना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, तकनीकी प्रगति और नागरिक भागीदारी का संदेश दे. मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि यह लोगो राजधानी की जीवंतता, एकता और प्रगति की भावना को भी दर्शाएगा.
ये भी पढ़ें: