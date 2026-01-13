ETV Bharat / state

बिहार में अब नहीं काटना पड़ेगा बिजली ऑफिस का चक्कर, 2 दिन सीधे अफसरों से करें शिकायत, नोट कर लें टाइमिंग

पटना: सात निश्चय-3 के तहत सातवें निश्चय 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की.

सोमवार और शुक्रवार को उपभोक्ताओं की सुनवाई: ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें.

सोमवार और शुक्रवार को उपभोक्ताओं की सुनवाई (ETV Bharat)

19 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू: इस बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे. ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार, सभी अंचल कार्यालयों में सोमवार को दोपहर 12.30 बजे से 2.00 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3.00 बजे से 4.30 बजे तक उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी. यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी.

उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं: ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं से सम्मानपूर्वक मुलाकात करें और संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें. कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था के साथ पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. साथ ही सभी शिकायतों का पंजीकरण कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं.

उपभोक्ताओं के लिए शुक्रवार को ओपन हाउस: HT और LTIS उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अब गुरुवार की जगह प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा. यह बैठक दोपहर 3.00 बजे से 4.30 बजे तक होगी. ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम एमडी इस बैठक में मौजूद रहेंगे.