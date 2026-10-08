देहरादून में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा परखेंगे अफसर, डीएम ने दिए निर्देश, जानें कारण
देहरादून शहर में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा का निरीक्षण अधिकारी करेंगे. तेज हवाओं में साइनेज और पेड़ गिरने की घटना के बाद निर्णय लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 8:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में तेज हवाओ के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. एक दिन पहले ही राजधानी के तमाम इलाकों में तेज हवाओं ने तांडव मचाया था, जिस कारण कई क्षेत्रों में पेड़ धराशायी हुए तो बड़े साइनेज गिरने से लोगों की जान खतरे में पड़ती दिखाई दी. इसी स्थिति को देखते हुए अब शहर में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा परखे जाने का फैसला लिया गया है.
मॉनसून की वापसी के बावजूद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह सामान्य होता दिखाई नहीं दे रहा है. राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. खासतौर पर देहरादून में पिछले 48 घंटे के दौरान कई बार अचानक मौसम बदला और कुछ ही देर में आसमान में अंधेरा छाने जैसी स्थिति बनी. इस दौरान तेज हवाओं ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है. तेज हवाओं के कारण कई जगह सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
पिछले 48 घंटे के दौरान देहरादून में कई बार तेज हवाएं चलीं. खासतौर पर शाम के समय हवा की रफ्तार बढ़ने से लोगों में डर की स्थिति भी बनी. इसकी वजह शहर के अलग-अलग इलाकों में तेज हवाओं के कारण पुराने और कमजोर पेड़ों का धराशायी होना और बड़े साइनेज के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हैं. ऐसे में अब जिला प्रशासन ने तेज हवाओं के दौरान संभावित खतरे वाले स्थानों को चिन्हित करने की कवायद शुरू करने का फैसला लिया है.
जिला प्रशासन की ओर से अब ऐसे पेड़ों का लेखा-जोखा तैयार कराया जाएगा, जो तेज हवाओं के दौरान गिर सकते हैं. इसके साथ ही शहर में लगे बड़े साइनेज और होर्डिंग की स्थिति भी परखी जाएगी. खासतौर पर ऐसे साइनेज की जांच की जाएगी, जिनके तेज हवाओं में क्षतिग्रस्त होकर गिरने की आशंका है. प्रशासन का मकसद समय रहते संभावित खतरे वाले स्थानों को चिन्हित कर जरूरी कदम उठाना है, ताकि खराब मौसम के दौरान किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सके.
शहर में लगे साइनेज की स्थिति की जांच करने के लिए कहा जा रहा है. इसके लिए नगर निगम को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. तेज हवाओं की स्थिति में कोई साइनेज लोगों के लिए खतरा न बने, इसके लिए पहले से स्थिति का आकलन किया जाना जरूरी है.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून-
दरअसल, एक दिन पहले ही रिस्पना पुल पर मौजूद एक बड़ा साइनेज अचानक जमीन पर गिर गया था. ऐसे में बड़ा हादसा होने की आशंका बन गई थी. हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई. इसी तरह शहर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं.
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