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देहरादून में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा परखेंगे अफसर, डीएम ने दिए निर्देश, जानें कारण

देहरादून में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा परखेंगे अफसर ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में तेज हवाओ के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. एक दिन पहले ही राजधानी के तमाम इलाकों में तेज हवाओं ने तांडव मचाया था, जिस कारण कई क्षेत्रों में पेड़ धराशायी हुए तो बड़े साइनेज गिरने से लोगों की जान खतरे में पड़ती दिखाई दी. इसी स्थिति को देखते हुए अब शहर में साइनेज और पेड़ों की सुरक्षा परखे जाने का फैसला लिया गया है.

मॉनसून की वापसी के बावजूद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह सामान्य होता दिखाई नहीं दे रहा है. राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. खासतौर पर देहरादून में पिछले 48 घंटे के दौरान कई बार अचानक मौसम बदला और कुछ ही देर में आसमान में अंधेरा छाने जैसी स्थिति बनी. इस दौरान तेज हवाओं ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है. तेज हवाओं के कारण कई जगह सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.