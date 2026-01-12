ETV Bharat / state

सरकार ने बदली अफसरशाही, ये महिला IAS संभालेंगी CM सुक्खू के गृह जिला की कमान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह समेत 8 IAS अधिकारियों के तबादलों ने प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मचा दी है. इसके साथ ही 5 HAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक मजबूती, फील्ड स्तर पर पकड़ और गुड गवर्नेंस से जोड़कर देखा जा रहा है.

अचानक हुए इन तबादलों को केवल रूटीन प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है. मुख्यमंत्री के गृह जिले के डीसी का बदला जाना इस फैसले को खास बनाता है. माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में प्रशासनिक कामकाज में तेजी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अनुभवी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंप रही है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं.

गंधर्व राठौर बनीं हमीरपुर की नई उपायुक्त

डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह को अब सचिव सहकारिता नियुक्त किया गया है. इस पद से IAS सी पालरासु को मुक्त किया गया है. वहीं विशेष सचिव (कार्मिक) IAS गंधर्व राठौर, जो प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, को हमीरपुर का नया उपायुक्त लगाया गया है. इस नियुक्ति को हमीरपुर प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा है.

शिमला और कांगड़ा में भी बदलाव

IAS ए. शैनामोल, जो सचिव (प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, FA और RPG) के पद पर तैनात हैं और सचिव (आयुष) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं, को अब शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वहीं कांगड़ा मंडलायुक्त IAS विनोद कुमार को सचिव (तकनीकी शिक्षा) नियुक्त किया गया है. वे कांगड़ा मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.

पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी