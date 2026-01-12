सरकार ने बदली अफसरशाही, ये महिला IAS संभालेंगी CM सुक्खू के गृह जिला की कमान
प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के दामाद सचिन शर्मा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है.
Published : January 12, 2026 at 10:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह समेत 8 IAS अधिकारियों के तबादलों ने प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मचा दी है. इसके साथ ही 5 HAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक मजबूती, फील्ड स्तर पर पकड़ और गुड गवर्नेंस से जोड़कर देखा जा रहा है.
अचानक हुए इन तबादलों को केवल रूटीन प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है. मुख्यमंत्री के गृह जिले के डीसी का बदला जाना इस फैसले को खास बनाता है. माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में प्रशासनिक कामकाज में तेजी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अनुभवी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंप रही है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं.
गंधर्व राठौर बनीं हमीरपुर की नई उपायुक्त
डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह को अब सचिव सहकारिता नियुक्त किया गया है. इस पद से IAS सी पालरासु को मुक्त किया गया है. वहीं विशेष सचिव (कार्मिक) IAS गंधर्व राठौर, जो प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, को हमीरपुर का नया उपायुक्त लगाया गया है. इस नियुक्ति को हमीरपुर प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा है.
शिमला और कांगड़ा में भी बदलाव
IAS ए. शैनामोल, जो सचिव (प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, FA और RPG) के पद पर तैनात हैं और सचिव (आयुष) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं, को अब शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वहीं कांगड़ा मंडलायुक्त IAS विनोद कुमार को सचिव (तकनीकी शिक्षा) नियुक्त किया गया है. वे कांगड़ा मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे.
पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी
पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IAS दलीप कुमार नेगी को विशेष सचिव (राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क) नियुक्त किया गया है. वे इस पद पर IAS हरबंस सिंह ब्रास्कॉन को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे. साथ ही उन्हें विशेष सचिव (उद्योग और गृह) का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. इस फैसले से कर और उद्योग विभाग में प्रशासनिक समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है.
अतिरिक्त उपायुक्त-सह-परियोजना निदेशक (DRDA) शिमला IAS दिव्यांशु सिंघल को प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। वहीं SDM पालमपुर नेत्रा मेती को नगर निगम पालमपुर की आयुक्त नियुक्त किया गया है।
डिप्टी सीएम के दामाद को ये जिम्मेदारी
प्रदेश के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के दामाद SDM अंब सचिन शर्मा को शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त-सह-परियोजना निदेशक (DRDA) नियुक्त किया गया है. इसके अलावा प्रमोट हुए सचिव सुदेश कुमार मोख्टा की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. इन तबादलों से जिला और उपमंडल स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है.
HAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी
HAS स्तर पर भी सरकार ने अहम फेरबदल किए हैं. राजीव कुमार को विशेष सचिव (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. कुलबीर सिंह राणा को डीसी (राहत और पुनर्वास) नियुक्त किया गया है. संजीत शर्मा को SDM थुनाग, सुमेध शर्मा को संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और गणेश ठाकुर को नगर निगम पालमपुर का संयुक्त आयुक्त बनाया गया है.
