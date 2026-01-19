ETV Bharat / state

बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, सोमवार-शुक्रवार आपकी शिकायत सुनेंगे ये अफसर

पटना: बिहार में बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आम लोगों के अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सात निश्चय–3 के तहत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान' की अवधारणा को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए ऊर्जा विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है.

सप्ताह में दो दिन शिकायतों की सीधा समाधान: बिजली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभागीय अधिकारी सप्ताह में दो दिन आम लोगों से सीधे मिलेंगे. यह पहल उपभोक्ताओं और विभाग के बीच दूरी कम करने के साथ-साथ शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है.

सात निश्चय–3 के तहत पहल: सात निश्चय–3 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सप्ताह में दो दिन आम लोगों से मिलने का निर्देश दिया गया है. ऊर्जा सचिव और BSPHCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सभी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में इसके लिए आवश्यक इंतजाम करने का आदेश दिया है.

सोमवार और शुक्रवार को उपभोक्ताओं की सुनवाई (ETV Bharat)

सोमवार और शुक्रवार को सुनवाई: ऊर्जा विभाग की नई व्यवस्था के मुताबिक अब हर सोमवार दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और हर शुक्रवार अपराह्न 3:00 बजे से 4:30 बजे तक उपभोक्ता सीधे विभागीय अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इस दौरान शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से शिकायतें आती रही हैं.

पटना में कहां होगी सुनवाई: ऊर्जा सचिव स्वयं पटना स्थित विद्युत भवन-1 के प्रथम तल पर बने सभागार में आम लोगों से मिलेंगे. यहां विभाग और BSPHCL से संबंधित शिकायतें सुनी जाएंगी. वहीं BSPHCL की अनुषंगी कंपनियों जैसे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित दिन और समय पर उपभोक्ताओं से मुलाकात करेंगे.

कमर्शियल कंज्यूमर के लिए ओपन हाउस: बिजली विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी नई व्यवस्था लागू की है. पहले HT और LTIS औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ हर गुरुवार को बैठक होती थी, लेकिन अब इसे बदलकर हर शुक्रवार अपराह्न 3:00 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इस ओपन हाउस बैठक में उद्योगों से जुड़ी बिजली संबंधी समस्याओं पर सीधे चर्चा होगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.