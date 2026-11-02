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तिहाड़ जेल में तीन साल से जमे अधिकारियों का तुरंत होगा तबादला, भ्रष्टाचार पर सख्त कदम

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने तिहाड़ जेल प्रशासन में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तुरंत ट्रांसफर और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, उन सभी जेल अधिकारियों की पहचान की जा रही है जो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद या स्थान पर जमे हुए हैं. सरकार ने ऐसे अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का आदेश दिया है. विशेष रूप से सीपीआरओ (CPRO), फैक्ट्री, खरीद (प्रोक्योरमेंट) विंग और पहली बार अपराध करने वाले बंदियों, आर्थिक अपराधों और सिविल बंदियों से जुड़ी संवेदनशील जेलों में निर्धारित अवधि से अधिक समय बिताने वाले कर्मचारियों की पूरी सूची तलब की गई है. इसके अलावा, भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों का सर्विस व तैनाती रिकॉर्ड मांगा गया है.

भोजन, दवाइयों और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी

वित्तीय अनियमितताओं और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कैदियों को मिलने वाले भोजन और दवाइयों की गुणवत्ता तथा उनकी बाजार दरों के वेरीफिकेश के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं, जेलों में तंबाकू और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आधुनिक और सुरक्षित स्कैनिंग तकनीक अपनाने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही, सुरक्षा में चूक और कदाचार से जुड़ी लंबित शिकायतों पर जेल प्रशासन से तय सीमा के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है.