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Special: सामान्य पुलिसिंग को लेकर संवेदनशील नहीं थानों में तैनात पदाधिकारी, रिकॉर्ड नहीं कर रहे अपडेट! जानें, पूरा मामला

पलामूः सामान्य पुलिसिंग को लेकर पलामू प्रमंडल के थानों में तैनात पदाधिकारी संवेदनशील नहीं हैं. थानों में कई रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जा रहा है. जिस कारण अपराधी या असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में परेशानी हो रही है. नक्सल अपराध से जुड़े हुए रिकॉर्ड को भी थाना अपडेट नहीं कर रहे हैं.

दरअसल, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में हाल की दिनों में पुलिस के वरीय अधिकारियों का लगातार निरीक्षण हुआ है. इसी निरीक्षण में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और पुलिस अधिकारियों की और असंवेदनशीलता सामने आई है.

नक्सल के दौर में गांव में मुकदमों के अनुसंधान, अपराधियों के खिलाफ सत्यापन, वारंटियों की गिरफ्तारी, फरारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना, घटनास्थल पर पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. उसे दौरान अभियान के क्रम में पुलिस सिरिस्ता का कार्य भी करती थी.

झारखंड के पलामू रेंज के अंतर्गत आने वाला पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका नक्सल प्रभावित रहा है. 2024 में पलामू, 2025-26 में गढ़वा नक्सलमुक्त हुआ है. लातेहार का इलाका शैडो एरिया में है. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद भी सामान्य पुलिसिंग चुनौती बनी हुई है.

डीआईजी किशोर कौशल ने 29 अक्टूबर को पलामू के सतबरवा थाना का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि थाना के सिरिस्ता का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है. कई ऐसा रिकॉर्ड है जो 2024 के बाद अपडेट ही नहीं हुए है. यहां तक की वरीय अधिकारियों के पास पहुंचने वाले आवेदन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है ना ही जांच हुई है.

पलामू की हैदरनगर पुलिस ने एक आपराधिक मामले में घटना के दो दिनों के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन पूरे मामले में तय समय सीमा के अंदर पुलिस चर्चित दाखिल नहीं कर सकी. महीनों बाद चार्जशीट दाखिल हुआ था. पलामू एसपी कपिल चौधरी मुकदमों का समीक्षा कर रहे थे, इसी क्रम में इस बात की जानकारी सामने आई.

अगस्त 2026 में पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने लातेहार के बरवाडीह थाना का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में पाया गया कि मुठभेड़ में मारे गए, गिरफ्तार या सरेंडर करने वाले नक्सलियों का नाम फरारी सूची में है. उस दौरान रिकॉर्ड को अपडेट करने को कहा गया और संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया था.

इन थानों में सिरिस्ता का कार्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता है जो हर तरह के रिकॉर्ड को अपडेट करता है. सिरिस्ता के पास थाना से जुड़ा हुआ हर एक डाटा मौजूद रहता है. लेकिन थाना प्रभारी या थानों के तैनात पुलिस अधिकारी सिरिस्ता के कार्य मे दिलचस्पी नही दिखा रहे हैं. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिसिंग को लेकर लगातार थानों का निरीक्षण कर रहे है. पलामू रेंज डीआईजी किशोर कौशल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

नक्सल का प्रभाव कमजोर और खत्म होने के बावजूद भी कई मामलों में पुलिस अधिकारी लापरवाही दिखा रहे हैं और सामान्य पुलिसिंग नहीं कर पा रहे हैं. पलामू में 2000 मुकदमों का अनुसंधान लंबित है, दिसंबर तक इस आंकड़े को घटकर 1000 करने का टारगेट रखा गया है. 400 ऐसे मुकदमे है जो 2025 के पहले के है. गढ़वा में 1200 और लातेहार में 1100 के करीब मुकदमों का अनुसंधान लंबित है. गढ़वा और लातेहार के आंकड़े जुलाई 2026 तक के है.

विभिन्न थानों में सिरिस्ता का कार्य संतोषजनक नहीं है. नक्सल के दौर में भी सिरिस्ता का कार्य प्रभावित हुआ था. आज के वक्त में हालात सामान्य हो गए है. जनरल पुलिसिंग को बेहतर करने की जरूरत है. रिकॉर्ड को अपडेट रखना और उस पर कार्रवाई होना निश्चित रूप से जरूरी है. लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सभी एसपी को इस बिंदु पर निर्देश दिए गए हैं. वैसे अधिकारी जिन्हें से सिरिस्ता का कार्य की जानकारी नहीं है उन्हें ट्रेनिंग देने को कहा गया है. लापरवाही बरती जा रही है, अपराधी फरारियों का सत्यापन नही हो रहा है, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं तो यह बड़ी चूक है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. -किशोरे कौशल, डीआईजी, पलामू.

थानों के सिरिस्ता के रिकॉर्ड को माना जाता महत्वपूर्ण, बनाई जाती है रणनीति

थानों में सिरिस्ता के रिकॉर्ड को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. रिकॉर्ड के आधार पर ही इलाके में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए रणनीति तय की जाती है. पुलिस अधिकारियों को सिरिस्ता से ही क्षेत्र में सक्रिय अपराधी नक्सली या असामाजिक तत्वों की जानकारी मिलती है. मुकदमों के अनुसंधान से जुड़े हुए सारे अपडेट सिरिस्ता के रिकॉर्ड में रहता है. सिरिस्ता के रिकॉर्ड के अनुसार ही चरित्र का सत्यापन, पासपोर्ट आदि का कार्य होता है. जबकि थानों का न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड सिरिस्ता के पास रहते है.

पलामू में पुलिस ने अलग-अलग विंग किया तैयार

पलामू में सामान्य पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे है. पलामू पुलिस ने अनुसंधान, लॉ एंड ऑर्डर और थाना के दैनिक कार्य के लिए अलग-अलग विंग तैयार किया है. 120 सब इंस्पेक्टर को मुकदमों के अनुसंधान के लिए एक्सपर्ट बनाया गया है.

वहीं थाना में ओडी ड्यूटी करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ व्यवहार के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. पलामू में अलग-अलग चरणों में सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है. तय समय पर मुकदमों के अनुसंधान के लिए टाइम लिमिट निर्धारित किया गया है. लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है.

पलामू में 2000 के लगभग मुकदमों का अनुसंधान लंबित है दिसंबर तक इस आंकड़े को 1000 किया जाना है. नए कानून के तहत 60 और 90 में मुकदमों का चार्जशीट भी दाखिल किया जाना है. पलामू में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक पुलिस रिफॉर्म के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और अनुसंधान को अलग-अलग किया गया है. थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित किया गया है और उन्हें अनुसंधान में लगाया गया है. चिन्हित पुलिस पदाधिकारी सिर्फ अनुसंधान का ही कार्य करेंगे. -कपिल चौधरी, एसपी, पलामू.

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