सैन्य अधिकारियों ने पश्चिमी सरहदी इलाकों की समझी जमीनी हकीकत...

सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर पहुंचे सैन्य अधिकारी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: भारतीय सेना के भावी अधिकारियों को सीमाई हालात और ऑपरेशनल तैयारियों की जमीनी समझ बढ़ाने के लिए हाई-लेवल फॉरवर्ड एरिया टूर कराया गया. सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (CDM) के HDMC-21 कोर्स के अधिकारी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं. सैन्य अधिकारी जोधपुर, जैसलमेर और ऐतिहासिक लॉन्गेवाला पोस्ट पहुंचे और सीमा के जमीनी हालात का अध्ययन किया. भारतीय सेना की कोर्णाक कोर की सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के अनुसार, सैन्य अधिकारियों को कोणार्क कोर में ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई. डेजर्ट सेक्टर में सेना की रणनीतिक, लॉजिस्टिक और टैक्टिकल जरूरतों का व्यवहारिक परिचय कराया गया. अधिकारियों को विशेष रूप से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के प्रभाव, महत्व और मौजूदा सुरक्षा ढांचे पर संभावित असर के बारे में बताया.