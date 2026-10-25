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अफसरों के 2 नवंबर से पहले करने होंगे तबादले, जनवरी में लग सकती है आचार संहिता

भारत निर्वाचन आयोग ( फोटो- ETV Bharat )

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच अधिकारियों के तबादलों और निर्वाचन आयोग की समयसीमा को लेकर सरकार के सामने अहम चुनौती है. सरकार के पास जिलाधिकारियों समेत फील्ड स्तर के अन्य अधिकारियों के सामान्य तबादले करने के लिए 1 नवंबर तक का समय है. इसके बाद अधिकारियों के तबादले करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी. ऐसे में नवंबर की शुरुआत से ही प्रशासनिक स्तर पर होने वाले बदलावों के लिए सरकार को आयोग की मंजूरी पर निर्भर रहना पड़ सकता है.