न्यू कानपुर सिटी योजना; 21 किसानों ने दी 3.2 हेक्टेयर जमीन, अफसर बोले- जल्द होगी लांचिंग

कानपुर : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसर न्यू कानपुर सिटी योजना को लाने की तैयारी में जुट गए हैं. योजना को लेकर 25 दिसंबर को केडीए अफसरों ने गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर, संभरपुर समेत अन्य गांवों का निरीक्षण किया. केडीए के ओएसडी के मुताबिक, योजना को लेकर 21 किसानों ने अपनी 3.2 हेक्टेयर जमीन योजना के लिए देने का फैसला किया है. हालांकि, अफसरों की ओर से उन्हें बताया गया कि उनकी जमीन के एवज में केडीए की ओर से नियमानुसार लागत राशि भी उन्हें सौंपी जाएगी. जमीन मिलने पर केडीए अफसरों का कहना है कि काम तेजी से शुरू कराया जा सकेगा.

इस मामले में केडीए के ओएसडी डा. रवि प्रताप सिंह ने कहा कि, अभी तक न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए किसानों से जमीन खरीदी गई है. उसके एवज में केडीए की ओर से 312 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है.

'केडीए की ओर से 1500 से अधिक भूखंड मुहैया कराए जाएंगे' : कानपुर विकास प्राधिकरण अफसरों की ओर से बताया गया कि, प्राधिकरण की ओर से न्यू कानपुर सिटी योजना में आमजन को 1500 से अधिक भूखंड मुहैया कराए जाएंगे. इनमें आवासीय, व्यावसायिक समेत अन्य सभी प्रकार के भूखंड होंगे. न्यूनतम 112 वर्गमीटर से लेकर अधिकतम 300 से 400 वर्गमीटर के भूखंड लाने की पूरी तैयारी है.