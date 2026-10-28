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सरकारी नौकरी से तीन साल में 3 अफसरों का मोहभंग, उत्तराखंड में प्रशासनिक अफसरों में बढ़ा VRS का ट्रेंड

सरकारी अफसरों से अफसरों का मोह भंग! ( फाइल फोटो- ETV Bharat/SocialMediaprofile )

हालांकि, कई बार निजी वित्तीय फायदे को देखते हुए भी अफसर इस व्यवस्था से बाहर निकलना पसंद करते हैं. यहां बात सिर्फ आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा (IFS) की नहीं बल्कि, आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की भी है. क्योंकि, लगातार आईएएस भी ऐसा ही कदम उठाते रहे हैं.