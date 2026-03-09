ETV Bharat / state

ऊर्जा निगमों में बदलने जा रहे नियुक्ति के नियम, गुस्से में इंजीनियर्स, सामूहिक इस्तीफे की दी धमकी!

आयु सीमा को बढ़ाया गया : नई व्यवस्था के तहत प्रबंध निदेशक पद के लिए आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की तैयारी है. इसके साथ ही आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी जाएगी. यानी 45 से 60 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे अधिक अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और चयन प्रक्रिया भी अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगी.

कई शर्तों में संशोधन किया जा रहा: प्रस्तावित नई नियमावली के तहत ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक (MD) और निदेशक स्तर के पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और पात्रता से जुड़ी कई शर्तों में संशोधन किया जा रहा है. वर्तमान नियम काफी कठोर हैं, जिसके चलते कई बार इन महत्वपूर्ण पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते. इसलिए नियमों में कुछ लचीलापन लाने की आवश्यकता महसूस की गई है.

कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी: विभिन्न राज्यों में बिजली कर्मी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों से जुड़े कर्मचारी भी इस राष्ट्रीय स्तर के विरोध का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ऊर्जा निगमों में शीर्ष पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई है.

कर्मचारियों के विरोध का असली कारण: कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रबंध निदेशक और निदेशक पदों के लिए प्रस्तावित बदलाव लागू किए गए तो वे सामूहिक इस्तीफे तक देने को मजबूर होंगे. दरअसल इन दिनों देशभर में बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित संरचनात्मक बदलावों को लेकर ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.

उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है. राज्य सरकार जहां कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के अनुरूप नई नियमावली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं ऊर्जा निगमों के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है.

देहरादून: ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति के नियम बदलने जा रहे हैं. खास बात ये है कि इसमें आवेदन करने वालों की आयु सीमा से लेकर उनकी शैक्षणिक योग्यता में भी कुछ बदलाव करने की तैयारी हो रही है. हालांकि ये सब केंद्र द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस में संशोधन के नाम पर किया जा रहा है.

प्रस्तावित नियमों में शैक्षिक योग्यता को लेकर भी बदलाव किए जा रहे हैं. ऊर्जा निगमों के प्रबंध निदेशक पद के लिए इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन गैर-इंजीनियर अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव अनिवार्य रखने की तैयारी है.

इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को भी इस पद के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव है. इसी तरह निदेशक स्तर के पदों के लिए भी नई पात्रता तय की जा रही है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार

निदेशक पद के लिए भी 45 से 60 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

निदेशक परिचालन, निदेशक वित्त और निदेशक मानव संसाधन जैसे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की जाएगी.

ऊर्जा क्षेत्र में इन पदों के लिए 15 से 17 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रखने का प्रस्ताव है.

सरकार का दावा: राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाना है. कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में ऊर्जा निगमों में भी नियमों में संशोधन किया जा रहा है. लेकिन दूसरी ओर ऊर्जा निगमों के इंजीनियर और कर्मचारी इन बदलावों को अपने हितों के खिलाफ बता रहे हैं.

उनका कहना है कि यदि गैर-इंजीनियर को भी शीर्ष पदों पर नियुक्ति का रास्ता दिया गया तो इससे ऊर्जा क्षेत्र के तकनीकी प्रबंधन पर असर पड़ सकता है. कर्मचारियों का मानना है कि बिजली क्षेत्र अत्यंत तकनीकी प्रकृति का होता है और इसके संचालन के लिए इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों की ही आवश्यकता होती है.

कर्मचारियों ने दी चेतावनी: उत्तराखंड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वाईएस तोमर का कहना है कि ऊर्जा निगमों में इंजीनियरों के हितों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रबंध निदेशक और निदेशक पदों की पात्रता में ऐसा कोई बदलाव किया जाता है, जिससे इंजीनियरों की भूमिका कमजोर होती है, तो कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे जैसे कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

ऊर्जा निगमों की संपत्तियों को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करने का भी विरोध: ऊर्जा कर्मियों का यह भी आरोप है कि राज्य सरकार पहले से ही ऊर्जा निगमों की संपत्तियों को दूसरे विभागों को हस्तांतरित करने या निजी क्षेत्र को देने की कोशिश कर रही है. डाकपत्थर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर भी कर्मचारियों ने पहले विरोध दर्ज कराया था. ऐसे में कर्मचारियों को आशंका है कि नियुक्ति नियमों में बदलाव के पीछे भी ऊर्जा क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश हो सकती है. यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बिजली कर्मियों के आंदोलन के बीच उत्तराखंड के ऊर्जा कर्मचारी राज्य से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं.

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि अभी आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में ऊर्जा निगमों की संरचना और कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. ऊर्जा निगमों में नियुक्ति नियमों में प्रस्तावित बदलाव ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. एक ओर सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और बेहतर प्रबंधन की दिशा में उठाया गया कदम मान रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इसे अपने अधिकारों और तकनीकी संरचना के लिए खतरा मान रहे हैं.

