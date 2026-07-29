बल्लभगढ़ नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों का धरना, पार्षद के खिलाफ एफआईआर की मांग
बुधवार को नगर निगम मुख्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर धरना दिया. वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग.
Published : July 29, 2026 at 7:35 PM IST
फरीदाबाद: बल्लभगढ़ नगर निगम जोन के एक्सईएन डालचंद के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में बुधवार को नगर निगम मुख्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर धरना दिया. धरने में सफाई कर्मचारी, एसडीओ, जेई और अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. सभी ने वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग की.
एक्सईएन डालचंद से बदसलूकी: धरने के दौरान एक्सईएन डालचंद ने बताया कि मंगलवार को पार्षद दीपक यादव अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय पहुंचे थे. तिरखा कॉलोनी के पास सिविल लाइन का काम शुरू न होने को लेकर पार्षद ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गलत तरीके से बात की. डालचंद ने कहा कि उन्होंने पार्षद को समझाने का प्रयास किया कि बरसात का मौसम है. यदि सड़क खोदकर काम शुरू किया जाता है, तो वहां लोगों को परेशानी होगी.
पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: डालचंद के अनुसार, पार्षद और उनके साथ आए लोगों ने कार्यालय में बदतमीजी की और जब वह बाहर निकलने लगे तो कार्यालय के दरवाजे पर जंजीर और ताला लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी अधिकारी के साथ बेहद गलत व्यवहार है. इस संबंध में उन्होंने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दे दी और पार्षद के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
मामले की जांच जारी: नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि "एक्सईएन के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला संज्ञान में है. कर्मचारियों और सफाई कर्मचारी यूनियन ने इस मामले में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन को नियमानुसार संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी." वहीं धरने पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.
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