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ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर अफसर से 2.06 करोड़ की ठगी; कहीं आप तो नहीं कर रहे यह गलती?

निधि शर्मा नामक युवती ने ऑनलाइन दोस्ती की, फिर दिया वारदात को अंजाम

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
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आगरा: आगरा में बड़ी साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधी गिरोह में शामिल युवती ने खाद्य एवं रसद विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर से 2.06 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है.

आरोपी युवती ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश और ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर अपनी जाल में फंसाया. उसके बाद पहले कम निवेश कराकर मोटा मुनाफा कराकर विश्वास जीता. फिर पीड़ित से अलग-अलग समय और अलग-अलग वेबसाइट पर निवेश कराया. इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मामला सदर थाना क्षेत्र का है, यहां के देवरी रोड स्थित मुन्ना पैलेस कॉलोनी निवासी अगम तेज प्रकाश संदीप ने साइबर थाना में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे खाद्य एवं रसद विभाग में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं. अगस्त 2025 में फेसबुक पर निधि शर्मा के नाम से बनी प्रोफाइल से युवती ने संपर्क किया. निधि शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. दोनों में पहले मैंसेजर से बातचीत शुरू हुई. इसके बाद लगातार बातचीत होने लगी.

यह दिया था प्रलोभन

बातचीत में निधि शर्मा ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने की जानकारी दी. मुझे लालच दिया. जिस पर निधि शर्मा और उसके साइबर क्रिमिनल साथियों ने एक व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप से जोड़ा. उसके बाद अलग-अलग दो प्लेटफॉर्म पर निवेश कराया. शुरुआत में मुझसे छोटे भुगतान में निवेश कराया और अच्छा मुनाफा दिखाकर विश्वास जीता लिया. इसके बाद करोड़ों रुपये के लाभ का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई आईडी और क्रिप्टो वॉलेट में लगातार रकम जमा कराई गई.

बिक गया पीड़ित का मकान
पीड़ित अगम तेज प्रकाश संदीप ने बताया कि साइबर क्रिमिनल ने वेबसाइट पर 1.42 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा और इसके बाद में लाखों यूएसडीटी दिखाई, लेकिन निकासी के समय टैक्स, ऑडिट, सत्यापन और अन्य तकनीकी कारण बताकर बार-बार धनराशि जमा कराने का दबाव बनाया. इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क करके भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया गया.

ठगी की रकम जुटाने के लिए रिश्तेदारों और मित्रों से कर्ज लिया. इतना ही नहीं, आर्थिक संकट के चलते मकान तक बेचना पड़ा. ठगी का एहसास होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर क्राइम थाना में शिकायत की है.

मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

डीसीपी पश्चिमी व डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि जिन मोबाइल नंबर्स और बैंक खातों की जानकारी दी है. उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. सभी बैंक खातों का पता लगाया जा रहा है. जो वेबसाइट की डिटेल्स मिली हैं. उनसे साइबर क्रिमिनल्स के आईपी एड्रेस और अन्य माध्यम से ठगों का पता लगाया जा रहा है. इसमें साइबर थाना पुलिस लगी है. लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से निवेश या अन्य झांसे में आकर निवेश नहीं करें.

साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

- सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें.

- निवेश या ट्रेडिंग के नाम पर मिले ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें.

- निवेश या ट्रेडिंग से पहले वेबसाइट या एप की वैधता जरूर जांचें.

- विड्रॉल के नाम पर बार-बार रकम मांगी जाए तो सतर्क हो जाएं.

- किसी भी अज्ञात खाते, यूपीआई या क्रिप्टो वॉलेट में पैसा ट्रांसफर न करें.

- ठगी का शक होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें.

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