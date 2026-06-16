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ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर अफसर से 2.06 करोड़ की ठगी; कहीं आप तो नहीं कर रहे यह गलती?

आगरा: आगरा में बड़ी साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधी गिरोह में शामिल युवती ने खाद्य एवं रसद विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर से 2.06 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है.

आरोपी युवती ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश और ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर अपनी जाल में फंसाया. उसके बाद पहले कम निवेश कराकर मोटा मुनाफा कराकर विश्वास जीता. फिर पीड़ित से अलग-अलग समय और अलग-अलग वेबसाइट पर निवेश कराया. इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मामला सदर थाना क्षेत्र का है, यहां के देवरी रोड स्थित मुन्ना पैलेस कॉलोनी निवासी अगम तेज प्रकाश संदीप ने साइबर थाना में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे खाद्य एवं रसद विभाग में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं. अगस्त 2025 में फेसबुक पर निधि शर्मा के नाम से बनी प्रोफाइल से युवती ने संपर्क किया. निधि शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. दोनों में पहले मैंसेजर से बातचीत शुरू हुई. इसके बाद लगातार बातचीत होने लगी.

यह दिया था प्रलोभन

बातचीत में निधि शर्मा ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने की जानकारी दी. मुझे लालच दिया. जिस पर निधि शर्मा और उसके साइबर क्रिमिनल साथियों ने एक व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप से जोड़ा. उसके बाद अलग-अलग दो प्लेटफॉर्म पर निवेश कराया. शुरुआत में मुझसे छोटे भुगतान में निवेश कराया और अच्छा मुनाफा दिखाकर विश्वास जीता लिया. इसके बाद करोड़ों रुपये के लाभ का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई आईडी और क्रिप्टो वॉलेट में लगातार रकम जमा कराई गई.