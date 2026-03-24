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भिवानी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय सील, क्लेम भुगतान ना करने पर चला न्यायालय का डंडा

भिवानीः यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भिवानी कोर्ट ने 2019 के एक केस की सुनवाई के बाद 28 लाख रुपये के करीब भुगतान करने का आदेश दिया था. आदेश के बाद 17 मार्च 2026 तक इंश्योरेंस कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किया गया. इसी बीच भिवानी कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बार-बार दलील दी गई कि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है. इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भिवानी कोर्ट ने भिवानी स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय को सील करने का आदेश दिया.

पीड़ित को भुगतान होने तक कार्यालय सील रखने का आदेशः 17 मार्च 2026 को भिवानी कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को भिवानी स्थित इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया. कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी का एक बैंक खाता पहले ही सील किया जा चुका है. बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित को चेक का भुगतान होने तक कार्यालय सील रहेगा.