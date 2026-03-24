ETV Bharat / state

भिवानी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय सील, क्लेम भुगतान ना करने पर चला न्यायालय का डंडा

भिवानी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम पिटीशन मामले में लापरवाही बरतने पर न्यायालय ने कार्यालय को सील कर दिया गया.

United India Insurance Company
भिवानी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय सील (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानीः यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भिवानी कोर्ट ने 2019 के एक केस की सुनवाई के बाद 28 लाख रुपये के करीब भुगतान करने का आदेश दिया था. आदेश के बाद 17 मार्च 2026 तक इंश्योरेंस कंपनी की ओर से भुगतान नहीं किया गया. इसी बीच भिवानी कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बार-बार दलील दी गई कि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है. इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भिवानी कोर्ट ने भिवानी स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय को सील करने का आदेश दिया.

पीड़ित को भुगतान होने तक कार्यालय सील रखने का आदेशः 17 मार्च 2026 को भिवानी कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को भिवानी स्थित इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया. कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी का एक बैंक खाता पहले ही सील किया जा चुका है. बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित को चेक का भुगतान होने तक कार्यालय सील रहेगा.

क्लेम पिटीशन मामले में लापरवाही (Etv bharat)

क्या है मामलाः मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता शीला तंवर ने बताया कि "वर्ष 2019 से अब तक क्लेम पेटिशन मामले में इस कम्पनी की पेमेंट पेंडिंग होने के कारण कोर्ट के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर को सील किया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जबतक चेक की कॉपी उनके पास नहीं आएगी, तब तक दफ्तर सील ही रहेगा."

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, इन मुद्दों पर खोला मोर्चा

TAGGED:

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY
भिवानी कोर्ट
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.