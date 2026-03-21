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सरिस्का के सीटीएच निर्धारण मामले में कई संगठनों के पदाधिकारियों की एंट्री, गलत तथ्य प्रस्तुत करने का लगाया आरोप

इन पदाधिकारियों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलकर उन्हें इस मुद्दे पर सही बात बताएंगे.

अलवर चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
अलवर चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 7:40 PM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच निर्धारण को लेकर आरोप- प्रत्यारोप का सिलसिला अभी थमा नहीं, अब जिले के उद्योग, खान, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से जुड़े अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने सीटीएच मामले में गलत बयानबाजी करने वाले लोगों पर हकीकत से अनभिज्ञ होने के कारण गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है.

इन पदाधिकारियों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलकर उन्हें इस मुद्दे पर सही बात बताएंगे, जिससे उनकी गलतफहमी दूर हो सके. उन्होंने कुछ लोगों की ओर से इस मामले में करोड़ों रुपए देने के आरोप को गलत बताया और उन्हें चुनौती दी कि यदि वे भ्रष्टाचार के आरोप को साबित कर दें तो जिले के उद्योगपति व खान संचालक अपने काम धंधे बंद करने को तैयार हैं. जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शनिवार को अलवर में सीटीएच मुद्दे पर अपना पक्ष रख रहे थे.

सुबोध कुमार गोयल, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अलवर (ETV Bharat Alwar)

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अलवर चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुबोध गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का पुनर्गठन किया जा रहा है और अलवर जिले के सभी औद्योगिक और व्यापारिक संगठन इस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते सीटीएच मुद्दे पर भ्रामक बयान देकर और गलत तथ्यों के आधार पर इस प्रक्रिया को रुकवाने और इसमें विलम्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है.

अध्यक्ष सुबोध गोयल ने बताया कि कुछ स्वार्थी लोगों का यह आरोप कि सीटीएच में बदलाव सिर्फ टहला क्षेत्र कि बंद खानों को खुलवाने के लिए किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है. उन्होंने बताया कि टहला क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सरकार की अनुमति से खनन संचालित था, लेकिन वर्ष 2007 में सरिस्का सीटीएच के पास वन क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने से संरक्षित क्षेत्र से एक किलोमीटर के दायरे में होने के कारण इन खानों को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के आदेश से प्रतिबंधित कर दिया, जबकि सीईसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सुझाव के तहत ही राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित कर सीटीएच के क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की.

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उन्होंने बताया कि इस समिति की सिफारिश के आधार पर सीटीएच में शामिल 23 वनखण्डों को विभिन्न कारणों से सीटीएच से अलग कर बफर की श्रेणी में प्रस्तावित किया गया है. इनमें से केवल पांच या छह वन खंड ही खनन क्षेत्र के पास हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्धारित सीटीएच का निर्धारण देश भर के वन्यजीव विशेषज्ञों कि सलाह पर किए जाने की बात भी सही नहीं है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सीटीएच का निर्धारण मात्र दो सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया गया था और उस समय इसको लेकर कोई जनसुनवाई नहीं की गई. उन्होंने इस आरोप को भी गलत बताया कि सीटीएच में बदलाव में गरीब किसानों की जमीन ली जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि सीटीएच की ड्राफ्ट अधिसूचना में केवल वन क्षेत्र को शामिल किया गया है.

अध्यक्ष गोयल ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर व सीटीएच का निर्धारण सर्वोच्य न्यायालय द्वारा गठित समिति सीईसी के सुझावों के अनुसार किया जा रहा है. साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन और बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखकर यह प्रक्रिया की जा रही है. इससे आगामी समय में सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या के अनुरूप प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के बाद भी टहला क्षेत्र में खनन गतिविधियां जारी रही, लेकिन बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही. इससे स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्र के बाहर खनन गतिविधियों से बाघों के हैबिटेट को कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि सीटीएच को लेकर गलत बयानबाजी करने वालों में एक ऐसा खान संचालक शामिल है जो चाहता है कि अलवर में समस्त खनिज उद्योग सिर्फ उसकी खान से ही पत्थर खरीदे. इस कारण वह खान संचालक सीटीएच में बदलाव के नाम पर दबाव बनाकर इस प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहा है.

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अलवर चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुबोध गोयल ने बताया जिलों के विभाजन के बाद नए अलवर जिले में खनिज सम्पदा, पर्यटन ही ऐसे संसाधन बचे हैं जो जिले के विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अलवर में सिलीसेढ झील, सरिस्का टाइगर रिजर्व और अनेक प्राकृतिक रमणीक स्थल हैं, वहीं विश्व स्तरीय गुणवत्ता के खनिज भंडार का भी अलवर के औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि अलवर जिले में करीब 500 खनिज आधारित इकाइयां हैं और करीब 20 हजार मूर्तिकार एवं शिल्पकार हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर जीवन यापन करते थे. उन्होंने बताया कि करीब 50 हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों से जुड़े रहे हैं.

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