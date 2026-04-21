सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ावे का अंबार, अब तक 31 करोड़ पार
चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए भंडार से पहले दिन 11 करोड़ 11 लाख रुपए चढ़ावा राशि की गणना की गई थी.
Published : April 21, 2026 at 8:40 PM IST
चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में गत दिनों खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना का चौथा दौर मंगलवार शाम को पूरा हुआ. भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना लगातार नए आंकड़े छू रही है. चौथे दौर की गणना के समापन तक भंडार से कुल 31 करोड़ 01 लाख 63 हजार रुपए प्राप्त हो चुके हैं. वहीं, पांचवें दौर की गणना बुधवार को होगी.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आयोजित दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन सांवलियाजी मंदिर में भंडार खोला गया था. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राशि की गणना की जा रही है. भंडार से अथाह चढ़ावा राशि निकली है तथा चौथे चरण में भी गणना पूरी नहीं हो पाई है. अब पांचवें चरण में चढ़ावा राशि की गणना बुधवार को होगी. मंगलवार को चौथे चरण की गणना मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव के नेतृत्व में संपन्न हुई. इस दौरान नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह, मंदिर प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह सहित मंदिर मंडल के अधिकारी-कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे.
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पहले चरण में निकले थे 11 करोड़ 11 लाख रुपए : चतुर्दशी के अवसर पर खोले गए भंडार से पहले दिन 11 करोड़ 11 लाख रुपए चढ़ावा राशि की गणना की गई थी. अगले दिन अमावस्या का मेला होने के कारण गणना नहीं की गई. इसके अगले दिन दूसरे चरण में 6 करोड़ 51 लाख 24 हजार 500 रुपए की गणना हुई. वहीं, तीसरे चरण में 9 करोड़ 60 लाख 61 हजार 500 रुपए तथा चौथे चरण में मंगलवार को 3 करोड़ 78 लाख 77 हजार रुपए प्राप्त हुए. इस तरह चारों चरणों की कुल गणना के बाद राशि 31 करोड़ के पार पहुंच गई है. यह पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी की गई. वहीं, भंडार से प्राप्त सोने-चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नकद व मनीऑर्डर से प्राप्त राशि की गणना अभी बाकी है.