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चार चरण में सांवलिया सेठ के भंडार से निकली 25.16 करोड़ चढ़ावा राशि, गणना शेष

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में गत दिनों खोले भंडार से प्राप्त चढ़ावा राशि की गणना बुधवार को चौथे चरण में संपन्न हुई. इन चार चरणों की गणना के बाद भंडार से अब तक कुल 25 करोड़ 16 लाख 10 हजार 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है. वहीं अगले चरण की गणना गुरुवार को होगी. भंडार से प्राप्त सोने और चांदी के आभूषण का वजन भी शेष है. बुधवार शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का कार्य रोक दिया गया.

श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि गत चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन भंडार खोला गया था. पहले चरण की गणना शुक्रवार को हुई, जिसमें 11 करोड़ 30 लाख रुपए मिले. दूसरे चरण में 05 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए, तीसरे चरण में 06 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई. वहीं बुधवार को चौथे चरण में 01 करोड़ 62 लाख 60 हजार 100 रुपए की गिनती हुई. इस तरह चारों चरण मिला कर अब तक कुल 25 करोड़ 16 लाख 10 हजार 100 रुपए हुए. वहीं शेष बची राशि की गणना गुरुवार को पांचवें दौर में की जाएगी. साथ ही ठाकुरजी के भंडार से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी बाकी है.