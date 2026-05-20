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चार चरण में सांवलिया सेठ के भंडार से निकली 25.16 करोड़ चढ़ावा राशि, गणना शेष

गत चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन भंडार खोला गया था.

Employees present during calculation of offering amount
चढ़ावा राशि की गणना के दौरान मौजूद कर्मचारी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 8:48 PM IST

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चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में गत दिनों खोले भंडार से प्राप्त चढ़ावा राशि की गणना बुधवार को चौथे चरण में संपन्न हुई. इन चार चरणों की गणना के बाद भंडार से अब तक कुल 25 करोड़ 16 लाख 10 हजार 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है. वहीं अगले चरण की गणना गुरुवार को होगी. भंडार से प्राप्त सोने और चांदी के आभूषण का वजन भी शेष है. बुधवार शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का कार्य रोक दिया गया.

श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि गत चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन भंडार खोला गया था. पहले चरण की गणना शुक्रवार को हुई, जिसमें 11 करोड़ 30 लाख रुपए मिले. दूसरे चरण में 05 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए, तीसरे चरण में 06 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई. वहीं बुधवार को चौथे चरण में 01 करोड़ 62 लाख 60 हजार 100 रुपए की गिनती हुई. इस तरह चारों चरण मिला कर अब तक कुल 25 करोड़ 16 लाख 10 हजार 100 रुपए हुए. वहीं शेष बची राशि की गणना गुरुवार को पांचवें दौर में की जाएगी. साथ ही ठाकुरजी के भंडार से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी बाकी है.

Workers counting donations at the temple
मंदिर में चढ़ावा राशि की गणना करते कार्मिक (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ावे का अंबार, अब तक 31 करोड़ पार

मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नकद व मनीऑर्डर से प्राप्त राशि और भेंट स्वरूप मिले सोना-चांदी की गिनती भी शेष है. बुधवार को भंडार से निकली राशि की गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, प्रशासनिक अधिकारी प्रथम व नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय मनोहरलाल शर्मा, मंदिर व्यवस्था व संपदा प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, गोशाला प्रभारी गंगाराम गुर्जर, वरिष्ठ सहायक कालूलाल तेली, सहायक सुरक्षा प्रभारी बिहारी लाल गुर्जर सहित मंदिर मंडल व क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे.

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भंडार से प्राप्त चढ़ावा राशि
CALCULATION OF DONATION AMOUNT
NEXT PHASE FROM 20 MAY
DONATION AT SANWALIYA SETH TEMPLE

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