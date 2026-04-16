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चित्तौड़गढ़: श्री सांवलिया का भंडार खुला, पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपये का चढ़ावा गिना गया

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र प्रसिद्ध कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में गुरुवार को दान पात्र खोलकर चढ़ावा राशि की गणना की गई. पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपये की गणना हुई. अगले चरण की गणना अमावस्या वाले शुक्रवार को मेले के बाद की जाएगी. अमावस्या पर शुक्रवार को मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि गुरुवार को कृष्णपक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भंडार खोला गया. सुबह राजभोग आरती के बाद करीब 11:30 बजे भंडार खुला. भंडार से निकली चढ़ावा राशि को सत्संग भवन में ले जाया गया, जहां गणना का कार्य शुरू हुआ और शाम तक चला. शेष बची चढ़ावा राशि की गणना शुक्रवार को दूसरे चरण में अमावस्या के बाद की जाएगी. साथ ही सांवलियाजी के भंडार से प्राप्त सोने तथा चांदी का वजन भी शेष है. मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना तथा भेंट स्वरूप प्राप्त सोना-चांदी का वजन करना भी बाकी है.