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चित्तौड़गढ़: श्री सांवलिया का भंडार खुला, पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपये का चढ़ावा गिना गया

श्री सांवलिया जी मंदिर में कृष्णपक्ष चतुर्दशी पर भंडार खोला गया. अमावस्या मेले के बाद दूसरा चरण होगा.

श्री सांवलिया जी मंदिर
चढ़ावा राशि गिनते हुए कर्मचारी (Photo Courtesy- Sanwaliya Temple Administration)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 8:08 PM IST

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चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र प्रसिद्ध कृष्णधाम भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में गुरुवार को दान पात्र खोलकर चढ़ावा राशि की गणना की गई. पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपये की गणना हुई. अगले चरण की गणना अमावस्या वाले शुक्रवार को मेले के बाद की जाएगी. अमावस्या पर शुक्रवार को मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि गुरुवार को कृष्णपक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भंडार खोला गया. सुबह राजभोग आरती के बाद करीब 11:30 बजे भंडार खुला. भंडार से निकली चढ़ावा राशि को सत्संग भवन में ले जाया गया, जहां गणना का कार्य शुरू हुआ और शाम तक चला. शेष बची चढ़ावा राशि की गणना शुक्रवार को दूसरे चरण में अमावस्या के बाद की जाएगी. साथ ही सांवलियाजी के भंडार से प्राप्त सोने तथा चांदी का वजन भी शेष है. मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना तथा भेंट स्वरूप प्राप्त सोना-चांदी का वजन करना भी बाकी है.

श्री सांवलिया जी मंदिर
पहले चरण की गणना पूरी हो गई है. (Photo Courtesy- Sanwaliya Temple Administration)

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भंडार खोलने के दौरान मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, नायब तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय व लेखाकार राजेंद्र सिंह, संपदा व गोशाला प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह सहित मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे.

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