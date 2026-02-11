ETV Bharat / state

इस मंदिर में मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी, हलवा और मीठी खील होगी अर्पित

मुरमुरों को प्रसाद से पूरी तरह हटाने का निर्णय लिया है. श्रद्धालु मंदिर में केवल हलवा और मीठी खील का ही प्रसाद चढ़ा सकेंगे.

माता बालासुंदरी मंदिर सिरमौर
माता बालासुंदरी मंदिर सिरमौर
Published : February 11, 2026 at 2:45 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 2:58 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के आस्था के प्रमुख केंद्र उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अब प्रसाद व्यवस्था भी धार्मिक मर्यादा और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप होगी. मंदिर न्यास ने पैकेट में मिलने वाले मुरमुरों (फीकी खील) को माता के प्रसाद से पूरी तरह हटाने का निर्णय लागू कर दिया है. इसके बाद अब श्रद्धालु माता बाला सुंदरी को केवल हलवा और मीठी खील का ही प्रसाद चढ़ा सकेंगे.

एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के संयुक्त सचिव राजीव सांख्यान ने बताया कि मंदिर न्यास की जनवरी माह में हुई बैठक के दौरान ये मुद्दा गंभीरता से उठाया गया था कि मुरमुरे यानी फीकी खील हल्के होने के कारण अक्सर मंदिर परिसर में फैल जाते हैं. इससे न सिर्फ साफ-सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि प्रसाद का पैरों तले आना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहा था. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए न्यास ने सर्वसम्मति से मुरमुरों (फीकी खील) को प्रसाद सूची से बाहर करने का फैसला लिया. अब इस फैसले को लागू कर दिया गया है.

मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी

उधर फैसला होते ही मंदिर प्रशासन ने परिसर में स्थित दुकानदारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए. साथ ही श्रद्धालुओं को भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि अब माता को मुरमुरों का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा. न्यास के अनुसार हलवा प्रसाद सात्विक, सम्मानजनक और धार्मिक परंपराओं के अधिक अनुरूप हैं. इस बदलाव से मंदिर परिसर में अनुशासन और पवित्रता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

दुकानदारों को स्टॉक जल्द खत्म करने के निर्देश

एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि 'मंदिर परिसर और आसपास के सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास मौजूद मुरमुरों का पुराना स्टॉक शीघ्र समाप्त किया जाए. अब मुरमुरों को माता के प्रसाद के रूप में चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. मंदिर न्यास ने दुकानदारों से इस निर्णय में सहयोग की अपील की है.'

मुरमुरा (फीकी खील)
मुरमुरा (फीकी खील)

हलवे का प्रसाद लाए श्रद्धालु

एसडीएम ने बताया कि 'यह निर्णय श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर की पवित्रता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. एसडीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो इस व्यवस्था में सहयोग करें और माता को केवल हलवा या मीठी खील का ही प्रसाद अर्पित करें, ताकि मंदिर की गरिमा और धार्मिक मर्यादा बनी रहे.'

फैसले का दिखने लगा असर

उधर न्यास के निर्णय का असर अब मंदिर परिसर में साफ दिखाई दे रहा है. अधिकांश दुकानदारों ने मुरमुरों की बिक्री बंद कर दी है और उनकी जगह मीठी खील रखी जा रही है. वहीं, कुछ दुकानदार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ताजा हलवे का प्रसाद भी उपलब्ध करवा रहे हैं. मंदिर परिसर में स्थित दुकानदारों ने भी प्रसाद व्यवस्था में किए गए बदलाव को सकारात्मक बताया है. दुकानदारों का कहना है कि नए प्रसाद विकल्पों से न केवल मंदिर की गरिमा बढ़ेगी, बल्कि स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे आगे भी मंदिर की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने में पूरा सहयोग देंगे.

मीठी खील
मीठी खील

श्रद्धालुओं ने बताया सराहनीय कदम

उधर यमुनानगर निवासी लक्ष्य वर्मा, जगाधरी निवासी लक्ष्मी, श्यामलाल, नारायणगढ़ निवासी जगमाल सिंह, नाहन निवासी प्रवीण कुमार, सरिता ठाकुर सहित कई श्रद्धालुओं ने मंदिर न्यास के इस फैसले का समर्थन किया है. श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले मुरमुरों के बिखरने से सफाई और श्रद्धा दोनों प्रभावित होती थीं, जबकि अब हलवा और मीठी खील से मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनी रहेगी. कुल मिलाकर स्वच्छता और श्रद्धा के बीच संतुलन का यह फैसला अब ज़मीन पर असर दिखा रहा है और मां बाला सुंदरी मंदिर में अब प्रसाद भी मर्यादा के अनुरूप होगा.

