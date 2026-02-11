ETV Bharat / state

इस मंदिर में मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी, हलवा और मीठी खील होगी अर्पित

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के आस्था के प्रमुख केंद्र उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अब प्रसाद व्यवस्था भी धार्मिक मर्यादा और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप होगी. मंदिर न्यास ने पैकेट में मिलने वाले मुरमुरों (फीकी खील) को माता के प्रसाद से पूरी तरह हटाने का निर्णय लागू कर दिया है. इसके बाद अब श्रद्धालु माता बाला सुंदरी को केवल हलवा और मीठी खील का ही प्रसाद चढ़ा सकेंगे.

एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के संयुक्त सचिव राजीव सांख्यान ने बताया कि मंदिर न्यास की जनवरी माह में हुई बैठक के दौरान ये मुद्दा गंभीरता से उठाया गया था कि मुरमुरे यानी फीकी खील हल्के होने के कारण अक्सर मंदिर परिसर में फैल जाते हैं. इससे न सिर्फ साफ-सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि प्रसाद का पैरों तले आना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहा था. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए न्यास ने सर्वसम्मति से मुरमुरों (फीकी खील) को प्रसाद सूची से बाहर करने का फैसला लिया. अब इस फैसले को लागू कर दिया गया है.

मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी (ETV Bharat)

उधर फैसला होते ही मंदिर प्रशासन ने परिसर में स्थित दुकानदारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए. साथ ही श्रद्धालुओं को भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि अब माता को मुरमुरों का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा. न्यास के अनुसार हलवा प्रसाद सात्विक, सम्मानजनक और धार्मिक परंपराओं के अधिक अनुरूप हैं. इस बदलाव से मंदिर परिसर में अनुशासन और पवित्रता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

दुकानदारों को स्टॉक जल्द खत्म करने के निर्देश

एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि 'मंदिर परिसर और आसपास के सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास मौजूद मुरमुरों का पुराना स्टॉक शीघ्र समाप्त किया जाए. अब मुरमुरों को माता के प्रसाद के रूप में चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. मंदिर न्यास ने दुकानदारों से इस निर्णय में सहयोग की अपील की है.'