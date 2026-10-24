छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो पिता को भेजा; कानपुर में आरोपी गिरफ्तार, नौकरी से निकाला गया था
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:39 PM IST
कानपुर : जिले में एक रिहैब सेंटर के पूर्व कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगे है. आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने एक छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो उसके पिता के वाट्सऐप पर भेज दिया. जिसके बाद पिता ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके मोबाइल पर एक आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुआ है. जिसमें उनकी मूक-बधिर बेटी के साथ गलत हरकत की गई है. इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने बिना किसी देरी के मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच और पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि यह वीडियो करीब एक साल पुराना है. इस वीडियो को भेजने वाला आरोपी रिहैब सेंटर का पूर्व कर्मचारी है. आरोपी को आरोपों के चलते सेंटर से निकाल दिया गया था.
उन्होंने बताया कि आरोप है कि उसने संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो भेज दिया. घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी इसलिए पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की है.
उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहे दूसरे छात्र के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत है. लेकिन विस्तृत पूछताछ और जानकारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो मेडिकल रिपोर्ट्स व साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है.
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