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छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो पिता को भेजा; कानपुर में आरोपी गिरफ्तार, नौकरी से निकाला गया था

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : जिले में एक रिहैब सेंटर के पूर्व कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगे है. आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने एक छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो उसके पिता के वाट्सऐप पर भेज दिया. जिसके बाद पिता ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके मोबाइल पर एक आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुआ है. जिसमें उनकी मूक-बधिर बेटी के साथ गलत हरकत की गई है. इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने बिना किसी देरी के मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



