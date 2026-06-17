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भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया थाना घेराव, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

भिलाई मेयर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्ण चंद्राकर समेत कई कांग्रेसियों ने थाने के बाहर की नारेबाजी, FIR की मांग

offensive post on Bhupesh Baghel
भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सियासी घमासान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 6:54 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी और आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं. इसके विरोध में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग जिले के भिलाई-3 थाने में इकट्ठा होकर भारी विरोध-प्रदर्शन किया.

भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ थाने पहुंचे कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेताओं ने जताई नाराजगी

इस प्रदर्शन में भिलाई की महापौर निर्मला कोसरे और कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए. नेताओं का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर एक साजिश के तहत सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि भूपेश बघेल की छवि खराब की जा सके.

राजनीति में विरोध करना ठीक है, लेकिन किसी के बारे में झूठ फैलाना और बदनाम करने की साजिश रचना बिल्कुल गलत है. बिना तथ्य के सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं- निर्मल कोसरे, महापौर भिलाई चरोदा

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कांग्रेस ने किया थाना घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों की पहचान की जाए. उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस ने जल्द एक्शन नहीं लिया, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

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कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने शुरू की जांच

थाने के सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से शिकायत मिल गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करके भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएंगे. प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए थाने में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा.

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