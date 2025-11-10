HAS ओशिन शर्मा की आपत्तिजनक AI फोटो सोशल मीडिया पर डाली, पुलिस में मामला दर्ज

ETV Bharat / state

ओशिन शर्मा की AI जेनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई हैं. इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published : November 10, 2025 at 7:39 AM IST

शिमला: प्रदेश में.साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामले में प्रदेश की युवा और चर्चित एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा और वर्तमान में शिमला (अर्बन) की एसडीएम ने अपनी फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए जाने और उस पर AI से तैयार आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट किए जाने को लकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है. शिमला पुलिस ने इस संबंध में न्यू शिमला महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है.

ये मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78, 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 (A) के तहत दर्ज किया गया है. मामले के अनुसार अज्ञात शातिरों ने ओशिन शर्मा के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए हैं. इनमें से एक अकाउंट से एक भ्रामक पोस्ट की गई, जिसमें ओशिन शर्मा की एआई-जनित तस्वीर अपलोड की गई थी. पोस्ट सामने आने के बाद महिला अधिकारी ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल महिला थाना प्रभारी (एसएचओ) इस मामले की जांच कर रहे हैं और साइबर टीम को भी जांच में शामिल किया गया है. ओशिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों और यूट्यूब पर हजारों फॉलोअर्स हैं. ओशिन शर्मा महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर अक्सर अपनी बात बेबाकी से रखती हैं और लाडली फाउंडेशन की ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि 'एसडीएम ओशिन शर्मा ने शिकायत दी है कि उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है.' गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियों का फेसबुक अकाउंट फर्जी बनाया गया था और उनसे पैसे मांगने के मामला भी सामने आए थे और अब एक बार फिर एसडीएम शिमला का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है.

कौन हैं ओशिन शर्मा

बता दें कि ओशिन शर्मा 2021 बैच की एचएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में शिमला शहरी में एसडीएम के पद पर तैनात हैं. संधोल में कार्यरत रहते हुए उनके सफाई अभियान की मुहिम को काफी सराहना मिली थी. वहीं, पिछले साल संधोल में तहसीलदार रहते हुए उनके कामकाज को लेकर सवाल उठे थे. इसके बाद सरकार ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं दी थी और शिमला में अटैच किया था. इसके बाद उन्हें इस साल एसडीएम शिमला लगाया गया था. ओशिन शर्मा मूल रूप से चंबा जिले के भरमौर से हैं और गद्दी समुदाय से संबंध रखती हैं, लेकिन इनके पिता धर्मशाला में सेवारत थे और फिर वह परिवार सहित यहीं शिफ्ट हो गए थे. उनके पिता नायब तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं. उनकी माता भी सरकारी कर्मचारी थीं. उनकी छोटी बहन बैंक में अधिकारी हैं. ओशीन शर्मा ने ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सिविल सर्विसेज में जाने की कोई इच्छा नहीं थी. वो डॉक्टर बनना चाहती थीं. कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय होने के चलते उनका रुझान पत्रकारिता की तरफ भी हुआ, लेकिन उनका रुझान बाद में सिविल सर्विस की तरफ हुआ.

