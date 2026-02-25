ETV Bharat / state

सपोटरा डांग क्षेत्र के 66 गांव अब होंगे रोशन, 'ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर' योजना में किया गया शामिल

सपोटरा विधायक हंसराज बालौती ( Rajasthan Vidhansabha )

करौली : जिले के सपोटरा डांग क्षेत्र में 66 गांव आज भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं. सपोटरा विधायक हंसराज बालौती ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था. ऐसे में अब ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. इन गांवों को अब 'ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर' योजना के माध्यम से रोशन किया जाएगा. इन गांवों का मुद्दा पूर्व में ईटीवी भारत ने भी प्रमुखता से उठाया था. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अनुदान भाग संख्या 54 (ऊर्जा विभाग) पर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हंसराज बालौती ने डांग क्षेत्र के 66 गांवों में वर्षों से लंबित बिजली की समस्या को पूरे तथ्यों और मजबूती के साथ सदन के पटल पर रखा. उन्होंने सरकार का ध्यान इस दुर्गम इलाके में रहने वाले उन परिवारों की तरफ खींचा, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. पढ़ें. आजादी के 78 साल बाद राजस्थान के एक गांव को मिली बिजली