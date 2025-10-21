ETV Bharat / state

बर्फीले तूफान से सैनिकों को सुरक्षित रखेगा ये खास टेंट, कानपुर OEF ने किया ईजाद

पप टेंट में एक साथ दो सैनिक रह सकेंगे, टेंट को आराम से ले जाया जाएगा.

कानपुर: अक्सर ही ऐसा देखने और सुनने को मिलता है, जब देश के सैनिकों को तमाम दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ता है. कभी उन्हें बर्फीले तूफानों से खुद को बचाना होता है. कभी तेज बारिश उनके लिए बाधा बनती है. अब सैनिकों को इन तमाम चुनौतियों से केवल एक पप टेंट ही बचा सकेगा. दरअसल, कानपुर में फूलबाग स्थित आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) में पहली बार एक इस तरह का पप टेंट बना है जो सैनिकों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होगा.



सैनिकों के लिए इस टेंट को तैयार करने में एक विशेष प्रकार के कपड़े का प्रयोग किया गया. जिसे विदेशों से आयात किया गया था. कुछ समय पहले ओईएफ से इसके सैंपल आर्मी को भेजे गए थे, जिसमें आर्मी ने पप टेंट को सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी माना है. जल्द ही इसके लिए सेना की ओर से आर्डर ओईएफ को मिल जाएंगे. इस पप टेंट में एक साथ दो सैनिक रुक सकेंगे और बैग को आराम से कैरी कर सकते है.

ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया कि सैनिकों के लिए जो पप टेंट बना है उसमें एक साथ दो सैनिक रुक सकेंगे. सैनिक इस पप टेंट को आसानी से बैग में कैरी कर सकते हैं. यह इतना हल्का है कि इसे फोल्ड किया जा सकता है.


उन्होंने कहा कि जब सैनिक किसी मिशन पर निकलेंगे तो वह पप टेंट को अपने पास रख सकते हैं. जहां उन्हें इसकी जरूरत होगी, वह उपयोग कर लेंगे. तापमान माइनस में जाने पर भी पप टेंट उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा.


ओईएफ में अब तक का सबसे हल्का जूता बनकर तैयार: ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक अनिल रंगा ने बताया, पहली बार कानपुर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में अब तक का सबसे हल्का जूता बनकर तैयार हो गया है. अभी तक सैनिकों के लिए यहां पर हाई एंकल बूट बनता था. मगर, अब सैनिकों को बहुत जल्द सबसे हल्का जूता ( करीब 1250 ग्राम वजन वाला) दिया जाएगा. सेना ने इसे भी अपने परीक्षण में पास कर दिया है.

