ODOC Scheme; कानपुर देहात और कन्नौज समेत 6 जिलों के व्यंजनों को मिलेगी नई पहचान
ओडीओपी की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन (ODOC) के तहत हुई सारी कवायद. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:10 AM IST
कानपुर : यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP) के तहत सभी उत्पादों को सरकार ने अलग पहचान दिलाई है. ठीक उसी तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना (ODOC) के तहत हर जिले में व्यंजन को पहचान दिलाने की कवायद की गई है. इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट विभाग को छह जिलों में व्यंजन तलाशने का काम सौंपा गया था. साथ ही सीएसजेएमयू को इसके लिए नोडल सेंटर भी बनाया गया था.
इसी कवायद के तहत छात्र-छात्राओं ने छह जिलों कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, उन्नाव और कन्नौज में सर्वे किया. होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से बातचीत के बाद जिलों के फेमस व्यंजनों की सूची बनाई गई है.
स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के सहायक निदेशक सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि विवि की ओर से व्यंजनों की सूची उप्र शासन को सौंपी जा चुकी है. आने वाले समय में विवि को ओडीओसी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी है. जिन व्यंजनों को चयनित किया गया है, उनकी उस जिले में खासियत भी है. कन्नौज का इत्र गट्टा बेहद सुगंधित होता है. इसी तरह उन्नाव का काला जाम का गहरा रंग सभी को भाता है. फर्रुखाबादी नमकीन का अपना बेमिसाल स्वाद है.
सीएसजेएमयू के फूड फेस्टिवल में 22 राज्यों के व्यंजन दिखेंगे : स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के निदेशक डाॅ. सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि विवि में विभाग की ओर से जल्द ही फूड फेस्टिवल कराने की योजना बनी है. फिलहाल गैस की किल्लत को देखते हुए आयोजन टाल दिया गया है. स्थितियां ठीक होते ही पहली बार विवि में आयोजन कराया जाएगा. जिसमें 22 राज्यों के व्यंजनों की प्रस्तुति होगी.
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