ETV Bharat / state

लखनऊ के विभूति खंड में तैयार होगा 'ODOC पार्क', दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाएगा LDA, जानिए क्या होगी खासियत

'वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन’ योजना के तहत 40 से अधिक फूड क्यिॉस्क विकसित किए जाएंगे.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के दिये निर्देश.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. (Photo Credit; LDA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : गोमती नगर के विभूति खंड में एलडीए ‘ओडीओसी पार्क’ विकसित करेगा. इसके अंतर्गत पार्क में 40 से अधिक फूड क्यिॉस्क निर्मित किये जाएंगे. जहां लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रसिद्ध एवं पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को स्थल निरीक्षण करके इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं. इससे प्रदेश सरकार की ओडीओसी (वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन) योजना को बढ़ावा मिलेगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि विभूति खंड में नव निर्मित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास प्राइम लोकेशन पर स्थित लगभग 8,000 वर्गमीटर भूमि पर ओडीओसी पार्क बनाया जाएगा.

इसके अंतर्गत यहां दिल्ली हाट की तर्ज पर 40 से अधिक फूड क्यिॉस्क बनाये जाएंगे. जहां अलग-अलग जनपदों के लोकप्रिय व्यंजन उपलब्ध होंगे. साथ ही लोगों के बैठने, सौंदर्यीकरण व साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी. इससे न सिर्फ शहर वासियों को बेहतर फूड डेस्टिनेशन मिलेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे.

नगर निगम को देना है NOC : उपाध्यक्ष ने बताया कि ओडीओसी पार्क विकसित करने के लिए अधिकारियों को नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं. निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी अधिकारी-अर्जन विपिन कुमार शिवहरे, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार एवं मनोज सागर समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

बजट होटल को संचालित करेगा हयात ग्रुप : गोमती नगर के विक्रांत खंड में बना बजट होटल जल्द ही 5 स्टार रेटिंग के साथ ‘हयात सेंट्रिक’ के रूप में संचालित होगा. इसके लिए बिल्डिंग में मरम्मत व री-डिजाइनिंग का कार्य तेजी से चल रहा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने होटल परिसर का निरीक्षण करके कार्य की प्रगति की समीक्षा की.

अधिकारियों ने बताया कि 6 माह में मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाएगा. जिसके बाद होटल संचालित करने की दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा. 10,968 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित इस 8 मंजिला होटल में 186 लग्जरी कमरों के साथ फूड कोर्ट, मीटिंग हॉल, डाइनिंग एरिया व टेरेस गार्डेन आदि की सुविधा मिलेगी. होटल संचालित होने से प्राधिकरण को लगभग 378 करोड़ रुपये की आय होगी, जोकि परियोजना में लागत से कई गुना अधिक है.

कैलाशकुंज कॉम्पलेक्स का होगा पुनर्विकास : अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैलाशकुंज कॉम्पलेक्स को एलडीए पुनर्विकसित करेगा. इसके लिए प्राधिकरण ने बीते दिनों कॉम्पलेक्स परिसर में मुनादी करवायी थी. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को कॉम्पलेक्स का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि 74 आवंटियों से सकारात्मक वार्ता हुयी है, जबकि 24 आवंटियों ने री-डेवलपमेंट के लिए सहमति भी जता दी है. इस पर उपाध्यक्ष ने शेष आवंटियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं.

TAGGED:

LDA
ODOC PARK IN LUCKNOW
LUCKNOW NEWS
लखनऊ में तैयार होगा ODOC पार्क
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.