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शहर-ए-तहजीब में बनेगा ‘ODOC पार्क’, लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे UP का स्वाद

लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे UP का स्वाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में बैठे-बैठे ही उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का प्रसिद्ध खाना खा सकेंगे. योगी सरकार की ‘एक जिला, एक व्यंजन’ योजना को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA गोमती नगर के विभूति खंड में ‘ODOC पार्क’ विकसित करेगा. यहां दिल्ली हाट की तर्ज पर 40 से अधिक फूड कियोस्क बनेंगे, जहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. विभूति खंड में नवनिर्मित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास करीब 8,000 वर्गमीटर जमीन पर यह पार्क बनेगा. पार्क में बैठने की जगह, साफ-सफाई और सुंदर लैंडस्केपिंग की पूरी व्यवस्था होगी. शहर-ए-तहजीब में बनेगा ‘ODOC पार्क’. (Video Credit: ETV Bharat) LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ODOC पार्क से शहरवासियों को एक नया फूड डेस्टिनेशन मिलेगा. साथ ही स्थानीय कारीगरों और फूड उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. पार्क विकसित करने के लिए LDA ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं.