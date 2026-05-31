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शहर-ए-तहजीब में बनेगा ‘ODOC पार्क’, लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे UP का स्वाद

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.

लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे UP का स्वाद.
लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे UP का स्वाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी में बैठे-बैठे ही उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का प्रसिद्ध खाना खा सकेंगे. योगी सरकार की ‘एक जिला, एक व्यंजन’ योजना को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA गोमती नगर के विभूति खंड में ‘ODOC पार्क’ विकसित करेगा. यहां दिल्ली हाट की तर्ज पर 40 से अधिक फूड कियोस्क बनेंगे, जहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पिछले दिनों स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. विभूति खंड में नवनिर्मित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास करीब 8,000 वर्गमीटर जमीन पर यह पार्क बनेगा. पार्क में बैठने की जगह, साफ-सफाई और सुंदर लैंडस्केपिंग की पूरी व्यवस्था होगी.

शहर-ए-तहजीब में बनेगा ‘ODOC पार्क’. (Video Credit: ETV Bharat)

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ODOC पार्क से शहरवासियों को एक नया फूड डेस्टिनेशन मिलेगा. साथ ही स्थानीय कारीगरों और फूड उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. पार्क विकसित करने के लिए LDA ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं.

BJP के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी इस योजना के माध्यम से लखनऊ में सभी जिले के लोगों को उनके प्रिय भोजन का स्वाद लेने के लिए अवसर देगी. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग भी उत्तर प्रदेश के मशहूर खाद्य पदार्थों का एक ही जगह पर आनंद ले सकेंगे.

एक जिला-एक व्यंजन

जिला प्रसिद्ध व्यंजन
लखनऊ रेवड़ी
वाराणसी टमाटर चाट, कचौड़ी-सब्जी, लस्सी
आगरा पेठा, गजक, बेडमी पूरी
मेरठ मेरठी बाके, नानखटाई
कानपुर लड्डू
गोरखपुर खिचड़ी, ठेकुआ
प्रयागराज गुजिया, मलाई गिलौरी
बरेली मंडा, जर्दा पुलाव
झांसी पेड़ा, खुरमा
अलीगढ़ बेडवी रोटी
मथुरा पेड़ा, कचौड़ी
मुरादाबाद दालमोठ
सहारनपुर जलेबी, गुलाब जामुन
फैजाबाद मालपुआ
आजमगढ़ कलाकंद
बस्ती महेवा का पेड़ा
बाराबंकी चिरौंजी का लड्डू
सुल्तानपुर मिठाई
सीतापुर रेवड़ी, गजक
हरदोई ठंडई, खुरमा
उन्नाव समोसा
रायबरेलीपुआ, मालपुआ
अमेठी रसगुल्ला, छेना
जौनपुर इमरती, जलेबी
मिर्जापुर खस्ता कचौड़ी
भदोही कचौड़ी-सब्जी
चंदौली लिट्टी-चोखा
सोनभद्र तिलकुट, खाजा
कुशीनगर ठेकुआ, अनरसा
देवरिया खुरमा, मालपुआ
महाराजगंज मठरी, खस्ता
सिद्धार्थनगरतिल का लड्डू
बलरामपुर गुलाब जामुन
श्रावस्ती शकरपारा
बहराइच शीरमाल
लखीमपुर गजक, रेवड़ी
शाहजहांपुर तिलकुट, पेड़ा
पीलीभीत रसगुल्ला, बर्फी
फर्रुखाबाद गुलाब जामुन, इमरती
कन्नौज इत्र वाली मिठाई, पेड़ा
इटावा पेड़ा, लड्डू
औरैया गजक, रेवड़ी
बांदा खुरमा, पुआ
चित्रकूट मठरी, लड्डू
हमीरपुर पेड़ा, जलेबी
महोबा पान, खुरमा
जालौन पेड़ा, गजक
ललितपुर मठरी, शकरपारा

आशियाना कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक चंद्रमोहन चौबे ने बताया कि लखनऊ में मिलेगा यूपी के हर जिले का स्वाद. योजना का मकसद हर जिले की खास पहचान बने खाने को बढ़ावा देना है. ODOC पार्क में आने वाले लोग लखनऊ से बाहर जाए बिना ही अलग-अलग जिलों का जायका ले सकेंगे.

इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि छोटे स्तर पर काम करने वाले रसोइयों और फूड विक्रेताओं को भी बड़ा बाजार मिलेगा. ODOC पार्क के शुरू होने से लखनऊ फूड लवर्स के लिए बड़ा आकर्षण बन जाएगा. लोग अब हर जिले के खाने का स्वाद एक ही जगह ले सकेंगे.

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