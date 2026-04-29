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'मैं तब तक जूता-चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक...' बिहार के इस जनप्रतिनिधि ने क्यों खाई कसम?

नवादा के जनप्रतिनिधि ने जूता-चप्पल त्याग दिया. कहा, जब तक मांगें पूरी नहीं होगी, वे नंगे पैर रहेंगे. नवादा से सोनू कुमार की रिपोर्ट

Odo Station In Nawada
ओड़ो पंचायत के पूर्व मुखिया का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 2:40 PM IST

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नवादा: 'जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक मैं अपने पैरों में जूता-चप्पल धारण नहीं करूंगा..' ये प्रतिज्ञा किसी साधु संत की नहीं बल्कि बिहार के नवादा जिले के जनप्रतिनिधि अरविंद मिश्रा की है. नारदीगंज प्रखंड के ओड़ो पंचायत के रहने वाले अरविंद मिश्रा ने संकल्प लिया कि जब तक 'ओड़ो स्टेशन' पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा, तब तक वे पैर में जूता-चप्पल नहीं पहनेंगे.

नंगे पैर अनोखा सत्याग्रह: अरविंद ओड़ो पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, लेकिन जज्बा मुखिया से ज्यादा. उन्होंने रेल प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर पूरे जिले में चर्चा छेड़ दी है. वैशाख की चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों पर नंगे पांव घूम रहे अरविंद मिश्रा का यह 'अनोखा सत्याग्रह' लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है.

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ओड़ो स्टेशन पर पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा (ETV Bharat)

एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग: अरविंद मिश्रा बताते हैं कि ओड़ो रेलवे स्टेशन कहने को एक पड़ाव है, लेकिन स्टेशन के ठीक पीछे करीब दो दर्जन से अधिक गांव है, जहां 13000 के आसपास लोगों की आबादी है. गांव के हजारों ग्रामीण प्रतिदिन रोजगार, पढ़ाई और इलाज के लिए इसी स्टेशन पर निर्भर रहते हैं. लेकिन यहां से गुजरने वाली एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है. यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेन के लिए राजगीर या फिर तिलैया का रुख करना पड़ता है.

28 ट्रेनों का आवागमन, लेकिन ठहराव मात्र 2: रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ओड़ो स्टेशन से कुल लगभग 28 ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसमें 20-24 मालगाड़ी भी शामिल हैं. इस स्टेशन पर मात्र दो पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है. दानापुर-तिलैया और गया-बख्तियारपुर ट्रेनें ही रूकती है. इस स्टेशन होकर दो एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस और वैशाली-गया एक्सप्रेस गुजरती है, लेकिन यहां इसका ठहराव नहीं है.

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ओड़ो स्टेशन के प्लेफार्म पर यात्री शेड का अभाव (ETV Bharat)

'दो बार पत्र के बावजूद सांसद ने पहल नहीं की': पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 14 अप्रैल 2026 से इस संकल्प की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि उन हजारों ओड़ो निवासियों के हक की लड़ाई है, जिनकी सुविधा को रेलवे ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है. अरविंद मिश्रा का गुस्सा सिर्फ रेलवे पर ही नहीं, बल्कि नवादा सांसद विवेक ठाकुर पर भी है. नवादा विधायक विभा देवी द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है.

"मैंने 20 सितंबर और 9 दिसंबर 2025 को सांसद महोदय को रजिस्टर्ड डाक के जरिए पत्र भेजा था. इसके बाद 6 दिसंबर को केंद्रीय रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया. जब मैंने फोन पर सांसद महोदय से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा. 6 दिसंबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री को भी पत्र भेजा गया." -अरविंद मिश्रा, पूर्व मुखिया, ओड़ो पंचायत

'सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं': स्थानीय जनप्रतिनिधि के इस रवैये के कारण अरविंद मिश्रा में काफी नाराजगी है. उन्होंने कहा कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता का फोन नहीं उठाएंगे तो सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है. उन्होंने कहा कि बात सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की नहीं है बल्कि बुनियादी सुविधाओं की भी है. भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए पानी की संकट है. एक नलकूप, लेकिन कभी उससे पानी नहीं टपका. शोभा की वस्तु बनकर रह गया है.

क्या लोगों के पास अधिकार नहीं?: स्टेशन की यह बदहाली दर्शाती है कि रेलवे का 'अमृत भारत स्टेशन' जैसा दावा जमीनी हकीकत से कितनी दूर है. अरविंद मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि "क्या बिहार के इस ग्रामीण इलाके के लोगों को साफ पानी और ट्रेनों की सुविधा पाने का अधिकार नहीं है?"

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ओड़ो स्टेशन पर खराब चापानल (ETV Bharat)

मजदूर दिवस से तेज होगी लड़ाई: अरविंद मिश्रा एक मई मजदूर दिवस के मौके पर आंदोलन तेज करेंगे. उन्होंने इस आंदोलन की आधिकारिक सूचना 9 अप्रैल 2026 को ही नवादा के डीएम, एसपी और गृह सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारियों को भेज दी है. पूर्व मुखिया ने स्पष्ट किया कि वे 'भारतीय राष्ट्रीय अपराध विरोधी और मानवाधिकार परिषद' के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसलिए जनता के अधिकारों का हनन नहीं देख सकते.

"आगामी 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर आंदोलन को और भी व्यापक रूप देने की तैयारी है. यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा, जब तक ओड़ो स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज और यात्रियों के लिए सुविधाएं बहाल नहीं हो जातीं." -अरविंद मिश्रा, पूर्व मुखिया, ओड़ो पंचायत

एक 'भीष्म प्रतिज्ञा': ओड़ो पंचायत के इस पूर्व मुखिया की यह प्रतिज्ञा गांधीवादी मूल्यों को याद दिलाता है. यह त्याग केवल जूते-चप्पल का त्याग नहीं, बल्कि सोए हुए सिस्टम को जगाने की एक 'भीष्म प्रतिज्ञा' है.

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