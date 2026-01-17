ETV Bharat / state

धमतरी में ओडिशा से आई बीमार हथिनी की मौत, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में चल रहा था इलाज

धमतरी : ओडिशा से छत्तीसगढ़ आई एक हथिनी की मौत हो गई है. बीमार हथिनी का सात दिनों तक इलाज चला. आपको बता दें कि बीमार हथिनी को बचाने के लिए वन विभाग ने काफी कोशिश की,लेकिन हथिनी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ.आखिरकार बीमार हथिनी ने उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में दम तोड़ दिया. हथिनी की मौत पर पूरा वन अमला काफी उदास दिखा.इस दौरान DFO बोले कि जान की बाजी लगा दी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया.

ओडिशा से भटककर आई थी हथिनी



उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में ओडिशा से एक हथिनी भटककर आई थी. हथिनी की उम्र 10-12 साल की बताई जा रही थी.वन विभाग ने जब जांच की तो पाया कि वो काफी बीमार है. बीमार हथिनी का पिछले सात दिनों से लगातार इलाज चल रहा था. वन अमले ने हथिनी के इलाज के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. फिर भी हथिनी को बचाया नहीं जा सका.



