धमतरी में ओडिशा से आई बीमार हथिनी की मौत, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में चल रहा था इलाज
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में भटककर पहुंची बीमार हथिनी की मौत हो गई है.हथिनी को बचाने के लिए काफी प्रयास किए गए थे.
धमतरी : ओडिशा से छत्तीसगढ़ आई एक हथिनी की मौत हो गई है. बीमार हथिनी का सात दिनों तक इलाज चला. आपको बता दें कि बीमार हथिनी को बचाने के लिए वन विभाग ने काफी कोशिश की,लेकिन हथिनी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ.आखिरकार बीमार हथिनी ने उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में दम तोड़ दिया. हथिनी की मौत पर पूरा वन अमला काफी उदास दिखा.इस दौरान DFO बोले कि जान की बाजी लगा दी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया.
ओडिशा से भटककर आई थी हथिनी
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में ओडिशा से एक हथिनी भटककर आई थी. हथिनी की उम्र 10-12 साल की बताई जा रही थी.वन विभाग ने जब जांच की तो पाया कि वो काफी बीमार है. बीमार हथिनी का पिछले सात दिनों से लगातार इलाज चल रहा था. वन अमले ने हथिनी के इलाज के लिए पूरी ताकत लगा दी थी. फिर भी हथिनी को बचाया नहीं जा सका.
ओडिशा से आई बीमार हथिनी का पिछले सात दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार सुबह उसने अंतिम सांस ली. 22 दिसंबर को USTR स्टाफ को जानकारी मिली थी कि एक हथिनी कुछ खा नहीं पा रही है. उसका मल त्याग भी नहीं हो रहा है. यह हथिनी गरियाबंद और धमतरी होते हुए उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व पहुंची थी, जहां उसका लगातार इलाज किया जा रहा था- वरुण जैन,उप निदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व
तबीयत में हो रहा था सुधार
वरुण जैन ने कहा कि इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ था. वह मल त्याग करने लगी थी . हथिनी ने थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन 15 जनवरी को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद जंगल सफारी और कानन पेंडारी जू के डॉक्टरों की मदद से भी प्रयास किए गए.लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. इसके बाद वन विभाग और अभयारण्य प्रशासन ने विधिवत हथिनी का अंतिम संस्कार किया.
हाथी को बचाने में वन विभाग रहा था सफल
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के ‘हाथी मित्र दल’ ने अपनी जान जोखिम में डालकर हथिनी को दवाइयां खिलाईं. चार दिन पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टीम के सदस्य बेहद जोखिम भरे हालात में हथिनी की देखभाल करते नजर आ रहे हैं.आपको बता दें कि सितंबर 2025 में इसी तरह की बीमारी से ग्रस्त एक नर हाथी को बचाने में वन विभाग सफल रहा था, लेकिन इस बार प्रयास सफल नहीं हो पाया.
