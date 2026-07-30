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दुमका में ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट की अद्भुत कलाकृति, बालू से बनाई भगवान शिव की सुंदर आकृति

सैंड आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई भगवान शिव का कलाकृति ( Etv Bharat )

दुमका: राजकीय श्रावणी मेले में एक से एक कलाकार बासुकीनाथ आते हैं. कोई भोलेनाथ के रूप में तो कोई मां पार्वती के रूप में तो कोई भूत प्रेत के रूप में लेकिन एक कलाकार ओडिशा से आया है, जिसने बालू से भोलेनाथ की आकृति को सुंदर स्वरूप दिया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं. ओडिशा से आये कलाकार विश्वजीत जेना ने बताया कि किसी भी देवी-देवता या इंसान की फोटो देखकर वे उसकी आकृति बना सकते हैं.

आकर्षित कर रही है बालू से निर्मित अद्भुत कलाकृति

दरअसल, राजकीय श्रावणी मेला के शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का बासुकीनाथ धाम में आगमन शुरू हो गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के साथ-साथ मनोरंजन के लिए, सरकार की ओर से बासुकीनाथ में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. झारखंड पर्यटन विकास निगम की ओर से बनाई गई टेंट सिटी में ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट की ओर से भगवान शिव की बालू से निर्मित अदभुत कलाकृति श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है.

जानकारी देते हुए ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जेना (Etv Bharat)

अलग-अलग देवी-देवताओं की आकृति का निर्माण

सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान हर दिन देवी-देवताओं की बालू से अलग-अलग आकृतियों का निर्माण करते हैं और पूरे सावन माह तक भगवान के अलग-अलग रुपों के दर्शन कर श्रद्धालु काफी खुश होते हैं.