ETV Bharat / state

ओडिशा से पिंडदान करने गयाजी पहुंचे एक श्रद्धालु की मौत, जानिए कैसे गई जान

गयाजी विष्णुपद मंदिर ( Etv Bharat )

गया पहुंचने के बाद ही बिगड़ गयी तबीयत