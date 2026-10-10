ओडिशा से पिंडदान करने गयाजी पहुंचे एक श्रद्धालु की मौत, जानिए कैसे गई जान
गया में पिंडदान करने आये ओडिशा के एक तीर्थयात्री की होटल के कमरे में तबीयत बिगड़ गयी. इसके बाद उनकी मौत हो गयी. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : October 10, 2026 at 2:23 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी में पिंडदान करने आये ओडिशा के तीर्थयात्री की मौत हो गयी. जानकारी के अनुसार होटल के कमरे में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सक के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है.
गया पहुंचने के बाद ही बिगड़ गयी तबीयत
मृतक की पहचान संजय अग्रवाल, 58 वर्ष के रूप में हुई है. घटना 9 अक्टूबर की शाम की है. परिजनों के अनुसार संजय अग्रवाल अपने 16 अन्य साथियों और परिजनों के साथ पितरों का पिंडदान करने गयाजी दो दिन पहले पहुंचे थे. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गयी थी. जिसके बाद परिवार के लोग अन्य साथी ने भारी भीड़ देखते हुए उन्हें होटल में ही ठहरने की सलाह दी थी.
सभी साथ पिंडदान करने गये थे
सभी लोग संजय अग्रवाल को होटल में ही छोड़कर अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए निकल गए थे. परिवार के लोग ब्रह्मसरोवर वेदी पर पितरों के लिए पिंडदान करने पहुंचे थे, तभी उनकी तबियत बिगड़ी और मौत हो गयी. जानकारी मिलने पर परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
कार्डियक अरेस्ट से मौत
डीपीएम निलेश कुमार के अनुसार तीर्थयात्री संजय अग्रवाल की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है. उनकी तबीयत पहले से खराब थी. बाद में उनके साथियों और होटल के लोग उन्हें मानपुर पीएचसी लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी.
"पीएचसी मानपुर ने वहां से शव को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया था, जहां से कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी. जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा. परिजनों के आग्रह पर शव को परिवार के अन्य सदस्यों के पहुंचने तक शीतगृह में सुरक्षित रख दिया गया." -निलेश कुमार, डीपीएम
इस बार पितृपक्ष 2026 में अब तक 4,828,883 श्रद्धालु गयाजी पहुंचे थे. इस पूरे मेला अवधि में अब तक कुल 146,017 तीर्थयात्रियों ने मेडिकल उपचार का लाभ लिया था. जिला प्रशासन के स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार इस सत्र में दर्ज होने वाला यह पहला प्राकृतिक निधन है.
ये भी पढ़ें: