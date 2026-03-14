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जेएलएन स्टेडियम में ओडिशा पर्व की धूम, CM रेखा गुप्ता ने 'उड़िया समुदाय' को बताया अपना विस्तारित परिवार

राष्ट्रीय राजधानी की सांस्कृतिक विविधता को नया विस्तार देने वाला 'ओडिशा पर्व 2026' दिल्ली की विशिष्ट पहचान बन चुका है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता ने 'उड़िया समुदाय' को बताया अपना विस्तारित परिवार
CM रेखा गुप्ता ने 'उड़िया समुदाय' को बताया अपना विस्तारित परिवार (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 10:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में आयोजित ‘ओडिशा पर्व-2026’ में शामिल हुईं. इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय को इस सांस्कृतिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस आयोजन को ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आस्था का जीवंत उत्सव बताते हुए इसकी सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत गर्व और खुशी की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में ओडिशा की संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को इतने भव्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. दिल्ली में रहने वाला हर उड़िया परिवार आज भी अपनी जड़ों, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी मातृभूमि ओडिशा से गहराई से जुड़ा हुआ है.

दिल्ली का हर उड़िया परिवार करता है इस पर्व का इंतजार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2017 से लगातार आयोजित हो रहा ‘ओडिशा पर्व’ आज लगभग एक दशक की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी कर चुका है. दिल्ली में रहने वाला हर उड़िया परिवार पूरे वर्ष इस पर्व का उत्सुकता से इंतजार करता है, क्योंकि यह उत्सव न केवल संस्कृति का उत्सव है बल्कि यह लोगों को अपनी परंपराओं और पहचान से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस मंच से दिल्ली में बसे अपने उड़िया परिवार को अपने विस्तारित परिवार की तरह संबोधित करने का अवसर मिला है. ऐसे सांस्कृतिक आयोजन भारत की विविधता और एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करते हैं. मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने की जिम्मेदारी मिली तो वह सबसे पहले ओडिशा जाकर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने गईं. दिल्ली में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी उन्होंने श्रद्धापूर्वक भाग लिया.

दिल्ली में करीब 15 लाख लोग ओडिशा से जुड़े हुए

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग ओडिशा से जुड़े हुए हैं. यही इस महानगर की विशेषता है कि यहां देश के हर राज्य और हर संस्कृति के लोग मिलकर रहते हैं. दिल्ली सभी को खुले दिल से अपनाती है और हर नागरिक को यह विश्वास दिलाती है कि यह शहर उनका अपना है. उन्होंने ओडिशा में रहने वाले लोगों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाले उनके परिवारजन सुरक्षित हैं. दिल्ली सरकार उनकी हर आवश्यकता और चिंता का पूरा ध्यान रखती है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रभु जगन्नाथ केवल ओडिशा के लोगों की आस्था का केंद्र नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में भी विभिन्न समुदायों के लोग अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं और रथ यात्राओं का आयोजन करते हैं. उन्होंने उन सभी लोगों का भी अभिनंदन किया जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं. उन्होंने ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य और इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदेश अपनी विविध परंपराओं, लोकनृत्यों, गीतों और साहित्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है.

ओडिशा की कला और संस्कृति भारत की अमूल्य धरोहर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है. एक ओर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और दूसरी ओर राज्य में नई सरकार, जो ओडिशा के विकास को नई गति प्रदान कर रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विकास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की प्रगति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है. उन्होंने सभी को ओडिशा पर्व-2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओडिशा की कला, संस्कृति और परंपराएं भारत की अमूल्य धरोहर हैं. ऐसे आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता की भावना को और मजबूत करते हैं.

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