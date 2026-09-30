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ओडी ट्रेकर की गजब फैनगिरी, ओडिशा से साइकिल चला इंदौर पहुंचा दीपक, रजत पाटीदार से मिला

ओडिशा के दीपक कुमार ने की रजत पाटीदार से मुलाकात ( Photo Source: Deepak Kumar Social Media )

इंदौर: हमारे देश के कई लोगों में नेता, अभिनेता और क्रिकेटरों के प्रति दीवानगी अलग ही लेवल पर देखने मिलती है. वे अपने पसंदीदा क्रिकेटर और एक्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कई फैन सोशल मीडिया के जरिए अपने फेवरेट पर्सन को सपोर्ट करते हैं. तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अपनी दीवानगी अलग तरह से जाहिर करते हैं. कुछ इसी तरह का अंदाज मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने मिला. जहां एक फैन क्रिकेटर व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान रजत पाटीदार से मिलने पहुंचा. इसमें खास बात यह है कि यह युवक ओडिशा से साइकिल से इंदौर पहुंचा और भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर क्रिकेटर को भेंट की.