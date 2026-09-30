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ओडी ट्रेकर की गजब फैनगिरी, ओडिशा से साइकिल चला इंदौर पहुंचा दीपक, रजत पाटीदार से मिला

ओडिशा के युवा फैन व इन्फ्लुएंसर दीपक कुमार की क्रिकेटर्स को लेकर गजब दीवनगी, 1200 किमी साइकिल चलाकर पहुंचा इंदौर, रजत पाटीदार से मुलाकात कर दी जगन्नाथ जी की पेंटिंग. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

RAJAT PATIDAR MEET ODISHA FAN
ओडिशा के दीपक कुमार ने की रजत पाटीदार से मुलाकात (Photo Source: Deepak Kumar Social Media)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 3:55 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: हमारे देश के कई लोगों में नेता, अभिनेता और क्रिकेटरों के प्रति दीवानगी अलग ही लेवल पर देखने मिलती है. वे अपने पसंदीदा क्रिकेटर और एक्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कई फैन सोशल मीडिया के जरिए अपने फेवरेट पर्सन को सपोर्ट करते हैं. तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अपनी दीवानगी अलग तरह से जाहिर करते हैं. कुछ इसी तरह का अंदाज मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने मिला. जहां एक फैन क्रिकेटर व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान रजत पाटीदार से मिलने पहुंचा. इसमें खास बात यह है कि यह युवक ओडिशा से साइकिल से इंदौर पहुंचा और भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर क्रिकेटर को भेंट की.

1200 किमी की यात्रा कर साइकिल से पहुंचे इंदौर

'द ओडी ट्रेकर' के नाम से एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर 18 साल के दीपक कुमार क्रिकेटरों के प्रति अपनी दीवानगी को लेकर फेमस हैं. दीपक लगातार साइकिल से यात्रा करते हुए बड़े क्रिकेटरों से मुलाकात करते हैं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कई ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनसे दीपक ने मुलाकात की है. इसी तरह की फैनगिरी बीते दिनों देखने मिली. जब ओडिशा से साइकिल के जरिए करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा करके दीपक कुमार इंदौर पहुंचे.

DEEPAK JAGANNATH PAINTING RAJAT
दीपक ने रजत को दी जगन्नाथ जी की पेंटिंग (Photo Source: Deepak Kumar Social Media)

भगवान जगन्नाथ जी की पेंटिंग और संबलपुरी चादर की गिफ्ट

दीपक को साइकिल से इंदौर पहुंचने में करीब 8 से 10 दिन का समय लगा. यहां उन्होंने इंदौर में रहने वाले क्रिकेटर रजत पाटीदार से मुलाकात की. इसके बाद युवक ने बताया कि वह रजत के बड़े फैन हैं. आखिर में दीपक ने क्रिकेटर को एक अनोखा तोहफा दिया. युवक ने भगवान जगन्नाथ जी की एक पेंटिंग और ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा पारंपरिक संबलपुरी चादर भेंट की. रजत पाटीदार ने भी अपने फैन दीपक कुमार से मुलाकात करने के बाद उन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की एक टी शर्ट दी.

हार्दिक पांड्या से भी मिल चुके हैं दीपक कुमार

दीपक ने इस दौरान कई दिनों तक लगातार साइकिल चलाई. उसके बाद उन्होंने रजत पाटीदार से मुलाकात की. दीपक कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज 'द ओडी' ट्रेकर पर रजत पाटीदार से मुलाकात का वीडियो और फोटो एक दिन पहले यानि मंगलवार को शेयर किया है. इसके पहले दीपक कुमार मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से भी इसी तरह से मुलाकात करने के लिए जा चुके हैं.

सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों से मुलाकात के फोटो वीडियो

हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए दीपक ने 12 दिनों में लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर तक साइकिल चलाई थी. अपने फैन से प्रभावित होकर पांड्या ने दीपक को ढूंढकर फार्महाउस पर बुलाया था. जहां उसे एक मैच में पहनी हुई चैंपियस ट्रॉफी की जर्सी दी थी. हार्दिक पांड्या से भी मुलाकात के फोटो और वीडियो दीपक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किए हुए हैं.

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रजत ने दी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीशर्ट (Photo Source: Deepak Kumar Social Media)

दीपक के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स

बता दें फेमस क्रिकेट फैन दीपक कुमार ओडिशा के गंजाम जिले बारसिंगि गांव के रहने वाले हैं. अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स से मिलने के लिए दीपक साइकिल से हजारों मील की यात्रा करके जाते हैं. इंस्टाग्राम पर उनका द ओडी ट्रेकर नाम से पेज है, जिसमें 159K यानि एक लाख 59 हजार फॉलोअर्स हैं. अपनी इसी अनोखी फैनगिरी को लेकर वे अब चर्चा में हैं.

Last Updated : September 30, 2026 at 4:59 PM IST

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