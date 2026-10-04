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पति की मौत के बाद देवर के साथ रह रही थी महिला, गला दबाकर हुई हत्या... देवर फरार

कोटा : शहर में बीते 28 सितंबर को अनन्तपुरा क्रेशर बस्ती इलाके में खाली भूखंड के भरे पानी में मिले महिला के अर्धनग्न शव के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई सामान्य मौत या हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और बर्बर हत्या थी. पोस्टमार्टम जांच में मृतका के गले की हड्डी टूटी हुई मिली है, जिससे साबित होता है कि उसकी गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई थी.

कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा का कहना है कि महिला मति उर्फ निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होना सामने आया है. मौके के तथ्य भी इस तरह के ही सामने आए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गले की हड्डी टूटी हुई है. इस वारदात के बाद से ही मृतका का देवर मौके से फरार है. परिजनों की शिकायत के आधार पर अनन्तपुरा पुलिस ने फरार देवर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है. महिला मूल रूप से उड़ीसा निवासी थी, जिसका विवाह कनवास थाना इलाके में हुआ था. वह कुछ महीने से अनन्तपुरा क्रेशर बस्ती में अपने देवर के साथ ही रह रही थी.

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पति की मौत के बाद उड़ीसा से कोटा लाया था देवर : एएसपी मिश्रा के मुताबिक 28 सितंबर को शव मिलने के बाद उसे मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था. शव पुराना होने से सड़ गल गया था, इस मामले में पोस्टमार्टम भी करवाया गया था, महिला के हाथ पर एमडी लिखा था. अब उसकी पहचान मूल रूप से उड़ीसा निवासी मति उर्फ निशा के रूप में हुई है. पुलिस जांच के अनुसार मति का विवाह साल 2018 में कनवास थाना क्षेत्र के रहने वाले रवि के साथ हुआ था. दोनों का छह साल का एक मासूम बच्चा भी है. करीब पांच महीने पहले पति रवि की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद बेसहारा मति अपने छह साल के बच्चे को लेकर पीहर उड़ीसा लौट गई थी. लगभग तीन महीने पहले उसका देवर देवा उड़ीसा पहुंचा और उसे अपने साथ रखने के बहाने कोटा ले आया. दोनों अनन्तपुरा की क्रेशर बस्ती में साथ रह रहे थे.

महिला की शिनाख्त बन गया था चुनौती : एएसपी मिश्रा का कहना है कि निशा की लाश मिलने के बाद उसकी शिनाख्तगी चुनौती बन गई थी. ऐसे में हमने आसपास सभी गुमशुदा महिलाओं को देखा और बस्ती में भी तलाश की थी. इसमें निशा के संबंध में इनपुट मिला था. इसमें यह भी सामने आया था कि महिला अपने देवर के साथ क्रेशर बस्ती में रहती है. निशा की शिनाख्त के बाद उसके भाई और पिता की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. एएसपी के मुताबिक, दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ कि देवर ने अपनी ही भाभी की जान ले ली, इसका खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

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