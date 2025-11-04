ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे ओडिशा के सीएम, भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

घाटशिला में भाजपा की चुनावी सभा में ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी, सांसद विद्युत वरण महतो और चंपाई सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा आयोजित की गई. जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि घाटशिला में परिवर्तन होकर रहेगा. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी ने कहा कि आज ओडिशा विकास के पथ पर अग्रसर है. डबल इंजन की सरकार से आम जनता को काफी लाभ हुआ है, लेकिन झारखंड में खनिज-संपदा भरपूर होने के बावजूद यहां बेरोजगारी और अन्य समस्या बरकरार हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में आम चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं.

घाटशिला में बयान देते ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा

उन्होंने कहा कि जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है और एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और बिहार में भी एनडीए को समर्थन मिल रहा है.

राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया

घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए और सभा को संबोधित किया. मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन, जमशेदपुर लोकसभा भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मौजूद रहे. मंच से नेताओं ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया.