घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे ओडिशा के सीएम, भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

जमशेदपुरः घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा आयोजित की गई. जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि घाटशिला में परिवर्तन होकर रहेगा. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी ने कहा कि आज ओडिशा विकास के पथ पर अग्रसर है. डबल इंजन की सरकार से आम जनता को काफी लाभ हुआ है, लेकिन झारखंड में खनिज-संपदा भरपूर होने के बावजूद यहां बेरोजगारी और अन्य समस्या बरकरार हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में आम चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं.
घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा
उन्होंने कहा कि जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है और एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और बिहार में भी एनडीए को समर्थन मिल रहा है.
राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया
घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए और सभा को संबोधित किया. मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन, जमशेदपुर लोकसभा भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मौजूद रहे. मंच से नेताओं ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया.
जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम और विपक्षी पार्टी भाजपा में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है. दोनों पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जा रही है.
झामुमो से सोमेश सोरेन मैदान में
आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक सह झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर यह उपचुनाव हो रहा है. जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट दिया है.
