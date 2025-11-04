ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे ओडिशा के सीएम, भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है.

CM Mohan Charan Majhi In Ghatsila
घाटशिला में भाजपा की चुनावी सभा में ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी, सांसद विद्युत वरण महतो और चंपाई सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा आयोजित की गई. जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि घाटशिला में परिवर्तन होकर रहेगा. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी ने कहा कि आज ओडिशा विकास के पथ पर अग्रसर है. डबल इंजन की सरकार से आम जनता को काफी लाभ हुआ है, लेकिन झारखंड में खनिज-संपदा भरपूर होने के बावजूद यहां बेरोजगारी और अन्य समस्या बरकरार हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में आम चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं.

घाटशिला में बयान देते ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा

उन्होंने कहा कि जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है और एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और बिहार में भी एनडीए को समर्थन मिल रहा है.

राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया

घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए और सभा को संबोधित किया. मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन, जमशेदपुर लोकसभा भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मौजूद रहे. मंच से नेताओं ने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया.

जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम और विपक्षी पार्टी भाजपा में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है. दोनों पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जा रही है.

CM Mohan Charan Majhi In Ghatsila
चंपाई सोरेन से गुफ्तगू करते ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी. (फोटो-ईटीवी भारत)

झामुमो से सोमेश सोरेन मैदान में

आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक सह झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर यह उपचुनाव हो रहा है. जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट दिया है.

ये भी पढ़ें-

'किसी के जाने से झामुमो को नहीं पड़ता फर्क', घाटशिला में चंपाई सोरेन पर सीएम हेमंत का तंज

चंपाई के लिए परीक्षा से कम नहीं घाटशिला उपचुनाव, उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर इशारा क्यों कर रहा सत्तारूढ़ दल!

बंगाल जैसे झारखंड के हालात, राज्य सरकार की नीतियों से महिलाओं में आक्रोशः अग्निमित्रा पाल

TAGGED:

ODISHA CM MOHAN CHARAN MAJHI
BJP ELECTION RALLY IN GHATSILA
CM MOHAN CHARAN MAJHI IN GHATSILA
ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.