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आदिवासी कल्चर, संस्कृति और रहन सहन पर बनी ओडिया फिल्म मालीपुट मेलोडीज बस्तर में रिलीज

निर्माता का कहना है कि फिल्म में दिखाए कोरापुट क्षेत्र और बस्तर की संस्कृति काफी मिलती है इसलिए बस्तर में इसे रिलीज किया गया है.

MALIPUT MELODIES
मालीपुट मेलोडीज ओडिया फिल्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2026 at 11:02 AM IST

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बस्तर: बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के कोरापुट में स्थानीय आदिवासियों की भाषा बोली और कल्चर पर बनी एक फिल्म बीते दिनों ओडिशा के अलग-अलग जिलों के सिनेमा थियेटर में रिलीज हुई है. कोरापुट और बस्तर का कल्चर एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से शुक्रवार को जगदलपुर शहर में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया है.

बस्तर में ओडिया फिल्म मालीपुट मेलोडीज

इस फिल्म का नाम मालीपुट मेलोडीज है. फिल्म को रिलीज कर फिल्म निर्माता और कलाकारों ने बस्तर जिले में प्रेस वार्ता करके फिल्म के उद्देश्य और कल्चर की जानकारी दी है. फिल्म निर्माता विशाल पटनायक ने बताया कि ओडिशा के कोरापुट में बोले जाने वाली ओडिया लैंग्वेज में एक फिल्म का निर्माण कराया गया है. यह फिल्म क्षेत्र के निवासियों के रहन-सहन, उनकी भाषा बोली और कल्चर से जुड़ी है. फिल्म के माध्यम से संस्कृति को नेचुरल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है.

मालीपुट मेलोडीज ओडिया फिल्म के निर्देशक और संगीतकार बस्तर में (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरापुट और बस्तर में शादी की परंपरा एक जैसी है. संस्कृति भी एक जैसी ही है. कई बार कोरापुट से आकर बस्तर के शादी में शिरकत करने का मौका मिला, जिससे यह पता लगा कि बस्तर और कोरापुट आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. इस वजह से यहां भी फिल्म रिलीज की गई-विशाल पटनायक, फिल्म निर्माता

बस्तर और कोरापुट की संस्कृति और परंपरा लगभग एक जैसी

फिल्म के संगीतकार तोष नंदा बताया कि हमेशा से ही बस्तर के लोग बस्तर के गीतों के साथ ही ओडिया गीतों का भी भरपुर आनंद उठाते हैं. इस फिल्म में भी नए-नए ओडिया गीतों को लॉन्च किया गया है. निश्चित ही फिल्म और उनके गीत बस्तर के लोगों को पसंद आएंगे. संगीतकार ने आगे कहा कि बस्तर और कोरापुट वर्षों से संस्कृति, परंपरा और रहन-सहन के तौर तरीकों से जुड़े हुए हैं. जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसे बस्तर में मोहरी बाजा कहा जाता है, वही ओडिया में उसे मंगल वाद्य कहा जाता है. भाषा अलग जरूर है लेकिन बीट और इमोशन एक जैसा है. इस लिहाज से फिल्म और गीत लोगों के दिलों को छुएगी.

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