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आदिवासी कल्चर, संस्कृति और रहन सहन पर बनी ओडिया फिल्म मालीपुट मेलोडीज बस्तर में रिलीज

मालीपुट मेलोडीज ओडिया फिल्म ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बस्तर: बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के कोरापुट में स्थानीय आदिवासियों की भाषा बोली और कल्चर पर बनी एक फिल्म बीते दिनों ओडिशा के अलग-अलग जिलों के सिनेमा थियेटर में रिलीज हुई है. कोरापुट और बस्तर का कल्चर एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से शुक्रवार को जगदलपुर शहर में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया है.

बस्तर में ओडिया फिल्म मालीपुट मेलोडीज इस फिल्म का नाम मालीपुट मेलोडीज है. फिल्म को रिलीज कर फिल्म निर्माता और कलाकारों ने बस्तर जिले में प्रेस वार्ता करके फिल्म के उद्देश्य और कल्चर की जानकारी दी है. फिल्म निर्माता विशाल पटनायक ने बताया कि ओडिशा के कोरापुट में बोले जाने वाली ओडिया लैंग्वेज में एक फिल्म का निर्माण कराया गया है. यह फिल्म क्षेत्र के निवासियों के रहन-सहन, उनकी भाषा बोली और कल्चर से जुड़ी है. फिल्म के माध्यम से संस्कृति को नेचुरल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है.