पद से हटाए जाएंगे ODI ऑफिसर, 276 अधिकारियों-कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबित
विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया. सदन के पहले दिन सीएम सुक्खू ने ODI के अधिकारियों के बारे में जानकारी दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 1:02 PM IST
शिमला: आज से हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत एकदम हंगामेदार रही. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा आश्वासन दिया है. भाजपा विधायक सतपाल सत्ती के प्रश्न पर सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे ODI अधिकारियों को पद से हटाया जाएगा. गौरतलब है कि ODI यानी Officials with Doubtful Integrity उन अधिकारियों को कहा जाता है, जिनकी कार्यशैली और ईमानदारी पर सवाल उठते रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को सीधे पद से हटाया जाएगा. सरकार के इस रुख को प्रशासनिक सुधार और साफ-सुथरे शासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
276 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लंबित
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में 276 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हैं. इन आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में न्यायालय, सतर्कता विभाग, पुलिस, सीबीआई और संबंधित विभाग की ओर से अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. विपक्ष ने भी अधिकारियों की री इंगेज को लेकर सवाल खड़े किए थे.
सीएम को बाताया झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री
बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है. आज विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की ओर से आम जनता से जुड़े कुल 71 सवाल पूछे गये हैं. इसमें सबसे अधिक 56 सवाल तारांकित और 15 सवाल अतारांकित लगे हैं, जिसका सदन में आज सरकार को जवाब देना होगा. इससे पहले सदन की कार्यवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा विधायक दल ने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री क़रार दिया. भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम- 75 के तहत मुख्यमंत्री के ख़िलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देगी.
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