ओदारी नदी का मिट रहा है अस्तित्व, ग्रामीणों का आरोप नियम विरुद्ध हो रहा रेत खनन,पुलिस प्रशासन मौन

ओदारी नदी पर अवैध रेत खनन ग्रामीणों के मुताबिक मलकडोल ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहने वाली ओदारी नदी इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का केंद्र बन चुकी है. बाहरी लोग पोकलैंड मशीनों से दिन-रात नदी से रेत निकाल रहे हैं. नियमों के मुताबिक इस जगह से सीमित मात्रा में, तय समय और मैन्युअल तरीके से रेत उत्खनन की अनुमति है.लेकिन खुलेआम बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके रेत निकाला जा रहा है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत मलकडोल गांव में रेत माफियाओं का अवैध कारोबार चरम पर है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है. ओदारी नदी का सीना पोकलैंड मशीनों से छलनी किया जा रहा है. ग्रामीणों का विरोध, शिकायतें और वीडियो सबूत बेअसर साबित हो रहे हैं.



रात के अंधेरे में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रेत गाड़ियों में भरकर चोरी-छिपे ले जाई जाती है. दिन में काम बंद रहता है ताकि कार्रवाई से बचा जा सके. लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से नदी का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है. जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें गिरकर मवेशियों की मौत हो चुकी है.हमने कई बार शिकायत की, लेकिन न सरकार सुन रही है और न ही प्रशासन- बृजेश कुमार, ग्रामीण



ओदारी नदी का मिट रहा है अस्तित्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विरोध करने पर मिलती है धमकी

ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इसका विरोध करते हैं, तो उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें डराया-धमकाया जाता है.रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।







सरकार ने सीमित उत्खनन की अनुमति दी है, लेकिन यहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है. बड़े पोकलैंड मशीनों से रेत निकाली जा रही है. रात 12 बजे गाड़ियां भरकर रेत ले जाई जाती है. हमने आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई- मनमोहन संधे, ग्रामीण

नियम विरुद्ध हो रहा रेत खनन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि माइनिंग विभाग के अधिकारी खुद को इस अवैध उत्खनन से अनजान बता रहे हैं, जबकि ग्रामीणों के पास वीडियो सबूत मौजूद हैं.इससे विभाग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.





प्रशासन को सब पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही. विधायक ने भी भरोसा दिलाया था कि ओदारी नदी से रेत नहीं उठेगी, लेकिन आज माफिया बेखौफ हैं.हम किसी भी कीमत पर ओदारी नदी का रेत नहीं उठने देंगे- शांति बेग,पूर्व सरपंच

मिट रहा है नदी का अस्तित्व

ओदारी नदी की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि रेत माफिया पूरी तरह से हावी है. ग्रामीण शिकायत भी करते हैं लेकिन उल्टा उन्हें ही डराने धमकाने की बातें सामने आ रही हैं.अब यदि कार्रवाई करने वाले ही इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो नियम और कायदे कानून सब बेमानी हो जाते हैं.ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके ओदारी नदी का अस्तित्व बचाया जाए.

