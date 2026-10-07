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दिल्ली-NCR में अक्टूबर महीने में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: अक्टूबर महीने के आने के साथ लोगों को उम्मीद होती है कि अब गर्मी कम होगी, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम नहीं ले रही. दिल्ली में अक्टूबर महीने में दिन के समय तेज धूप लोगों के पसीने छुटा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में मंगलवार को शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करने वाली है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. दिन में हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर बदलेगी और गति 15 से 25 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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