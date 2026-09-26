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अक्टूबर में 3 छुट्टी वाले 3 वीकेंड, बना लीजिए घूमने का प्लान, देख आइए यूपी का ये स्वर्ग...प्रकृति की गोद में खिलखिलाइए

खुद को रिचार्ज करने का बेहतरीन मौका, परिवार के साथ बिताइए यादगार पल, पेश है संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की खास रिपोर्ट.

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बनाइए यूपी घूमने का प्लान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:29 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 11:02 AM IST

13 Min Read
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लखनऊ: दफ्तर में काम के बोझ से थक चुके हैं और एक ब्रेक की ख्वाहिश है तो जरा कैलेंडर उठा लीजिए, क्योंकि आने वाला महीना आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है. देश के कई राज्यों समेत सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले महीने कई मौकों पर तीन से ज्यादा सरकारी छुट्टियां (लॉन्ग वीकेंड्स के साथ) मिल रही हैं. रिमझिम बारिश का मौसम हो, चारों तरफ फैली मखमली हरियाली हो और पहाड़ों से गिरते झरने, ऐसे सुहाने मौसम में घर पर बैठना नाइंसाफी होगी. इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के उन छिपे हुए सुंदर वॉटरफॉल्स, शांत नेशनल पार्क और खूबसूरत वादियों की सैर पर ले जाएंगे, जहां आप इस मानसून अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.


सैर सपाटे का सबसे बेहतरीन मौका
अक्टूबर माह सरकारी छुट्टियों के लिहाज से इस साल का एक बेहतरीन महीना है. अब तो यह महीना शुरू होने में भी एक सप्ताह का ही समय बचा है. ऐसे में आप अपनी छोटी लेकिन यादगार ट्रिप प्लान करने में बिल्कुल भी देरी मत करिए. यह छोटी सी ट्रिप आपके लिए बड़ी सुकून देने वाली साबित हो सकती है. इस महीने में आपको तीन ऐसे मौके अलग-अलग सप्ताह में मिलेंगे जब आप अपने घूमने के शौक को पूरा कर सकेंगे. महीने की शुरुआत में दो अक्टूबर को गांधी जयंती वाला वीकेंड, दूसरा दशहरा वाला वीकेंड और तीसरा इस माह के अंत में वाल्मीकि जयंती वाला वीकेंड शामिल है. कई सरकारी छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से भी अप्लाई होती हैं. ऐसे में आप सरकारी छुट्टियों के लिए अपना कैलेंडर अपने राज्य के अनुसार जरूर चेक कर लें. उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां के सरकारी कैलेंडर में जो सार्वजनिक अवकाश हैं उनमें निश्चित तौर पर वीकेंड स्पेशल प्लान बनाए जा सकते हैं. राज्य के अंदर या फिर पड़ोसी राज्यों के खूबसूरत पर्यटक स्थलों की सैर आराम से पूरी की जा सकती है.

छुट्टियों का गुणा गणित-स्मार्ट प्लानिंग

अगले महीने आने वाले त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों (शनिवार-रविवार) को मिलाकर कैसे तीन से चार दिनों का एक शानदार वेकेशन प्लान किया जा सकता है. लॉन्ग वीकेंड की बात करें तो ये दो से चार अक्टूबर का है. दो अक्टूबर शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती का अवकाश है. इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलाकर लगातार तीन दिन का ब्रेक है. हालांकि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए शनिवार का अवकाश नहीं है. ऐसे में अगर उन्हें तीन दिन का प्लान बनाना है तो शनिवार की छुट्टी मैनेज करनी पड़ सकती है.

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अक्टूबर में करिए सैर सपाटा. (etv bharat)
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अक्टूबर में घूमिए यूपी. (etv bharat)
छुट्टी के लिहाज से तीसरा सप्ताह भी बेहतर
पहले सप्ताह में जहां दो अक्टूबर से चार अक्टूबर तक लगातार तीन अवकाश हैं तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में दशहरा और कई राज्यों में दुर्गा पूजा की सरकारी छुट्टी से लंबा ब्रेक प्लान किया जा सकता है. 20 अक्टूबर मंगलवार को विजयादशमी पर्व है. उत्तर प्रदेश में विजयादशमी की छुट्टी होती है. 19 को सोमवार है और महाअष्टमी की भी छुट्टी है. अगर आप यूपी से हैं और ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है, खासकर ऐसे दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए जिन्हें लेकिन सैटरडे और संडे को ऑफ मिलता है. वे लगातार चार दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. इस लिहाज से अपने घूमने के शौक को भरपूर तरीके से पूरा करने की योजना को साकार कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा जैसे राज्यों में 18-21 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टियां भी हैं.
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सुंदर किनारे देंगे शांति. (etv bharat)
24 से 26 अक्टूबर तक छुट्टी, करिए प्लानिंग24 और 25 अक्टूबर को शनिवार और रविवार पर वीकेंड ऑफ है. 26 अक्टूबर सोमवार को महार्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है. ऐसे में तीन दिन की छोटी ट्रिप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी आसानी से प्लान की जा सकती है. उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कर मूड फ्रेश किया जा सकता है.

यूपी के 'छिपे हुए रत्न': वॉटरफॉल्स और नैचुरल पैराडाइज

उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिला मानसून में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता. विंध्यम झरना और लखनिया दरी (मिर्जापुर). मानसून में इनका पानी अपने चरम पर होता है. राजदरी और देवदरी वॉटरफॉल (चंदौली) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित ये झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं.

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एक नजर. (etv bharat gfx)

वाराणसी से विंध्यम फॉल्स और लखनिया दरी की दूरी
वाराणसी से अगर सड़क मार्ग से मिर्जापुर जाते हैं तो यह दूरी 50 से 60 किलोमीटर के बीच है. लगभग डेढ़ घंटे का समय यहां तक पहुंचने में लगता है. यहां पर विंध्यम झरना है जिसकी दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है. यह पर्यटन स्थल है जहां बारिश के मौसम में पर्यटकों की काफी भीड़ होती है. इसके आसपास अष्टभुजा मंदिर या टांडा फॉल्स भी स्थित है. यहीं पर लखनिया दरी पर्यटन स्थल अवस्थित है, जो वाराणसी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है. मानसून या बरसात के मौसम में जुलाई से नवंबर तक यह स्थान घूमने वाला होता है. मिर्जापुर के अहरौरा के पास लतीफपुर में स्थित है.


ठहरने के लिए स्थानीय होटल्स
इन दोनों पर्यटन स्थलों पर अगर आप घूमने जाते हैं तो पहले से ही ठहरने की व्यवस्था कर ले, क्योंकि झरनों के आसपास रुकने की इजाजत नहीं होती और यहां पर वन विभाग का कोई गेस्ट हाउस भी मौजूद नहीं है. लखनिया दरी के पास एक प्राइवेट रिजॉर्ट है जहां पर होटल में ठहरने की सुविधा मिलती है, साथ ही चुनार कस्बे में भी रेलवे स्टेशन के पास गेस्ट हाउस है. यहां पर भी रुक सकते हैं. हालांकि लखनिया दरी की दूरी वाराणसी से एक से डेढ़ घंटे की है, ऐसे में वाराणसी के होटल में भी ठहरकर आराम से यहां पहुंचा जा सकता है. विंध्यम फॉल फल की बात करें तो यहां रुकने के लिए मिर्जापुर शहर और विंध्याचल में विंडम बांग्ला है और वन विभाग और सिंचाई विभाग के डाक बंगले भी हैं. यहां पर रुकने के लिए जिला प्रशासन या वन विभाग से अनुमति लेकर बुकिंग करनी होती है. आसपास कई लग्जरी होटल भी मौजूद हैं. धर्मशाला भी हैं और गेस्ट हाउस भी. सस्ते किराए से लेकर महंगे किराए तक वाले होटल मौजूद हैं.
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देवदारी और राजदारी (etv bharat gfx)
वाराणसी से सोनभद्र की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है. डेढ़ से दो घंटे का समय इस रूट को तय करने में लग जाता है. चंदौली की दूरी काफी कम है. 35 से 45 किलोमीटर के बीच यह दूरी सड़क मार्ग से तय की जा सकती है. लगभग एक घंटे का समय पहुंचने में लगता है. चंदौली में देवदारी और राजदारी वॉटरफॉल चकिया के पास चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण में स्थित है. यह बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं. राजदारी वॉटरफॉल करीब 65 मीटर की ऊंचाई से सीढ़ीनुमा रॉक्स पर गिरता है. इससे तकरीबन आधा किलोमीटर आगे बहाव की तरफ ही देवदारी वॉटरफॉल भी है. चंद्रप्रभा बांध से इन झरनों में पानी आता है. जुलाई से सितंबर, अक्टूबर तक यहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इसी समय यह झरने लोगों को काफी आकर्षित करते हैं. ठहरने की भी अच्छी सुविधा अगर आप यहां घूमने जाना चाहते हैं तो ठहरने की यहां पर दिक्कत नहीं है. वाराणसी से यहां की दूरी कम है, इसलिए पहला विकल्प वाराणसी में किसी होटल धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रख सकते हैं. डेढ़ घंटे में वाराणसी से यहां तक की दूरी आसानी से तय की जा सकती है. अगर राजदारी और देवदारी झरने को देखने के लिए आप चंदौली में ही ठहरना चाहते हैं तो यहां पर कई रिज़ॉर्ट उपलब्ध हैं, जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण के पास ही हैं. ₹1000 से लेकर₹5000 मिनिमम और फिर पर्यटकों की संख्या पर कमरों की दर निर्भर करती है.
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यूपी के सुंदर वॉटरफॉल्स. (etv bharat)

बुंदेलखंड का नेचुरल जादू: बरुआ सागर और चरखारी

झांसी के पास बरुआ सागर और महोबा का चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है. ऐतिहासिक किलों के बीच मानसून की हरियाली और विशाल झीलों का विहंगम दृश्य होता है. यहां पर घूमने के लिए मार्च से अक्टूबर तक का मौसम सबसे बेहतरीन होता है. पर्यटक जब भी बुंदेलखंड घूमने का प्लान बनाते हैं तो अपने इस प्लान में बरुआ सागर झील और चरखारी को जरूर शामिल करते हैं.

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यूपी के सुंदर वॉटरफॉल्स. (etv bharat)

बरुआ सागर की खासियत
बरुआ सागर की दूरी झांसी शहर से करीब 24 किलोमीटर है. इसकी अपनी ऐतिहासिक कहानी है. इसका नाम यहां की प्रसिद्ध बरुआ सागर झील (ताल) के नाम पर पड़ा. ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक 260 वर्ष पहले ओरछा के राजा उदित सिंह ने इस झील के तटबंध का निर्माण करवाया था. 1744 में मराठों और बुंदेलों के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध का गवाह रहा था. झील के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित यह किला बुंदेला वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और नीमराना होटल्स मिलकर इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में रीडेवलप कर रहे हैं..जराई का मठ और घुघुआ मठ भी यहां के ऐतिहासिक स्थल हैं, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं
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बरुआ सागर. (etv bharat gfx)
महोबा का चरखारी भी खास

बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिला का चरखारी ऐसा स्थान है जो पर्यटकों के लिए किसी कश्मीर से कम नहीं है. जिस तरह प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और सरोवरों के कारण कश्मीर को भारत का तक कहा जाता है उसी तरह चरखारी को इसी तरह के सुंदरता के लिए "बुंदेलखंड का कश्मीर" कहा जाता है. 1765 में बुंदेला राजा बीर सिंह देव के वंशज राजा बिजय बहादुर ने चरखारी राज्य की स्थापना की थी.

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चरखारी. (etv bharat gfx)
बुंदेलखंड के महान शासक महाराजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज ने भी यहां के इतिहास को संजोया था. चरखारी किला तकरीबन 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. अपनी सुदृढ़ प्राचीर और वास्तुकला के लिए यह भव्य किला जाना जाता है. चरखारी की सबसे बड़ी खासियत यहां के आपस में जुड़े सात तालाब हैं. रतन सागर, कल्याण सागर, मलखान सागर, विजय सागर, बंशी सागर, जय सागर और कोठी ताल शामिल हैं. चरखारी को "बुंदेलखंड की ब्रजभूमि" भी कहा जाता है. कई ऐतिहासिक कृष्ण मंदिर यहां स्थित हैं. गोपाल जी मंदिर में हर साल गोवर्धन पूजा के मौके पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है.

कैसी है ट्रेन और रूट कनेक्टिविटी
लखनऊ से बरुआसागर और चरखारी जाने के लिए ट्रेनों की संख्या काफी है. कानपुर से भी कई ट्रेनें यहां के लिए मिलती हैं. ऐसे में एक विकल्प ये चुना जा सकता है कि लखनऊ से पहले कानपुर जाएं और वहां से झांसी के लिए ट्रेन पकड़ें. झांसी पहुंचकर बस या पैसेंजर ट्रेन से आसानी से बरुआ सागर जा सकते हैं. बरुआ सागर की झांसी से दूरी महज 20-22 किलोमीटर है. झांसी-बांदा रेल रूट पर बरुआ सागर स्थित है. सड़क मार्ग की बात की जाए तो लखनऊ से कानपुर-उरई होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-27) से सीधे बरुआ सागर पहुंचा जा सकता है. दूरी करीब सवा तीन सौ किलोमीटर है. लखनऊ से झांसी तक बसों का भी संचालन होता है, साथ ही सड़क मार्ग से अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं. झांसी में होटल और गेस्ट हाउस की श्रृंखला है. ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है.
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यूपी के सुंदर वॉटरफॉल्स. (etv bharat)


लखनऊ से चरखारी की कनेक्टिविटी

चरखारी महोबा जिले में स्थित है. यहां के लिए लखनऊ से सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी काफी कम है. पुष्पक एक्सप्रेस (12533) या कुशीनगर एक्सप्रेस (22537) से उरई स्टेशन पर उतर सकते हैं. इसके बाद 'उरई-महोबा वाया करहरा' रूट की बसें सीधे चरखारी उतारेंगी. लखनऊ से कानपुर या उरई तक ट्रेन से और फिर वहां से चरखारी के लिए बस पकड़ी जा सकती है. इसके अलावा कानपुर सेंट्रल से महोबा के लिए ट्रेन मिल जाएगी. महोबा रेलवे स्टेशन से चरखारी की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है. बसों के साथ ही यातायात के अन्य साधन काफी मात्रा में उपलब्ध हैं. ट्रेन कनेक्टिविटी के अलावा अगर रूट कनेक्टिविटी की बात करें तो लखनऊ से कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर और कबरई होते हुए चरखारी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है. झांसी के बजाय अगर इस रूट से जाते हैं तो यह दूरी कम हो जाती है. लखनऊ से महोबा के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं.
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ये भी हैं ऑप्शन. (etv bharat gfx)
इन धार्मिक स्थलों की भी सैर कर सकते


वाराणसी: दशहरा के आसपास वाराणसी की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं. गंगा घाट, काशी विश्वनाथ की यात्रा का अलग ही अनुभव होगा.
अयोध्या: रामायण और दशहरा की धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी यात्रा के लिए अयोध्या को शामिल किया जा सकता है. बड़ी संख्या में अयोध्या के लिए श्रद्धालु जाते हैं.
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वॉटरफॉल्स के क्या कहने. (etv bharat)
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सुंदर नजारे मोह लेंगे मन. (etv bharat)
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वॉटरफॉल्स जीत लेंगे दिल (etv bharat)
हो जाइए तैयार: रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताना मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है. उत्तर प्रदेश के ये मानसून डेस्टिनेशंस न सिर्फ आपके बजट में फिट बैठते हैं, बल्कि आपको एक ऐसा रिफ्रेशिंग अहसास देंगे कि आप नए जोश के साथ काम पर लौटेंगे, तो देर किस बात की, ऑफिस में लीव एप्लीकेशन डालिए या इन सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाकर आज ही अपनी बुकिंग पक्की कीजिए.

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Last Updated : September 26, 2026 at 11:02 AM IST

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