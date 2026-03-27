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देर रात से शुरू हुआ रामनवमी का जश्न, 700 से अधिक जुलूस निकाले गए, पारंपरिक हथियारों से लोगों ने दिखाए करतब

गिरिडीह: जिले में रामनवमी को लेकर चारों तरफ माहौल भक्तिमय बना हुआ है. श्रीराम के जन्मोत्सव का पर्व रामनवमी जिले में धूम-धाम से मनाया जा रहा है. चारों तरफ भक्ति गीत बज रहे हैं. वहीं जगह-जगह अखाड़े सजे हुए हैं. पुरानी परंपरा के अनुसार अष्टमी की रात को ही जिले के अलग-अलग स्थानों पर जुलूस निकलते हैं. फिर जुलूस एक जगह एकत्रित होकर अखाड़ा का आयोजन होता है. गिरिडीह शहर के बड़ा चौक के अलावा कोयलांचल के महेशलुंडी, करहरबारी समेत विभिन्न पंचायतों में अखाड़े सजे हुए हैं. अखाड़े में परंपरागत हथियारों से करतब किया गया.

सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम

पर्व को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हर एक संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिस इलाके से जुलूस को गुजरना है, वहां की छतों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है. जबकि पुलिस की गश्ती दल भी लगातार भ्रमण कर रही है. जुलूस के दौरान लोग जय श्री राम और बजरंगबली का जयकारा कर रहे हैं.