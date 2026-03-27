देर रात से शुरू हुआ रामनवमी का जश्न, 700 से अधिक जुलूस निकाले गए, पारंपरिक हथियारों से लोगों ने दिखाए करतब
गिरिडीह में 700 से अधिक रामनवमी का जुलूस निकला है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.
Published : March 27, 2026 at 12:45 PM IST
गिरिडीह: जिले में रामनवमी को लेकर चारों तरफ माहौल भक्तिमय बना हुआ है. श्रीराम के जन्मोत्सव का पर्व रामनवमी जिले में धूम-धाम से मनाया जा रहा है. चारों तरफ भक्ति गीत बज रहे हैं. वहीं जगह-जगह अखाड़े सजे हुए हैं. पुरानी परंपरा के अनुसार अष्टमी की रात को ही जिले के अलग-अलग स्थानों पर जुलूस निकलते हैं. फिर जुलूस एक जगह एकत्रित होकर अखाड़ा का आयोजन होता है. गिरिडीह शहर के बड़ा चौक के अलावा कोयलांचल के महेशलुंडी, करहरबारी समेत विभिन्न पंचायतों में अखाड़े सजे हुए हैं. अखाड़े में परंपरागत हथियारों से करतब किया गया.
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
पर्व को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हर एक संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिस इलाके से जुलूस को गुजरना है, वहां की छतों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है. जबकि पुलिस की गश्ती दल भी लगातार भ्रमण कर रही है. जुलूस के दौरान लोग जय श्री राम और बजरंगबली का जयकारा कर रहे हैं.
अष्टमी की रात से निकल रहे जुलूस और बड़ा चौक में सजे अखाड़ा के दौरान गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव के साथ-साथ एसपी डॉ बिमल कुमार भी डटे रहें. प्रशासन के द्वारा बनाए गए मंच से दोनों अधिकारियों द्वारा स्थिति पर नजर रखी जाती रही है. वहीं कंट्रोल रूम से पूरे जिले का रिपोर्ट भी पदाधिकारी से लेते रहे.
जिले में निकला 700 से ज्यादा जुलूस
गिरिडीह में रामनवमी के दिन जिले भर के सभी प्रखड़ों को मिलाकर 700 से अधिक जुलूस निकाले जाते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस रहती है. गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल ने बताया कि जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.
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