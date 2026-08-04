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अंगदान दिवस पर RIMS में SOTTO का कार्यक्रम, मौके पर दो लोगों ने लिया ऑर्गन डोनेट करने का संकल्प

रांची रिम्स का अंगदान को लेकर जागरूकता ( ईटीवी भारत )