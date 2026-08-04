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अंगदान दिवस पर RIMS में SOTTO का कार्यक्रम, मौके पर दो लोगों ने लिया ऑर्गन डोनेट करने का संकल्प

RIMS रांची में अंगदान दिवस के मौके पर SOTTO के द्वारा पौधों के तनों का रोपन कर लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया.

ORGAN DONATION CAMP IN RANCHI
रांची रिम्स का अंगदान को लेकर जागरूकता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 10:39 AM IST

4 Min Read
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रांची: भारतीय अंगदान दिवस के पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTTO) झारखंड द्वारा RIMS रांची में अंगदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए. कार्यक्रम की शुरुआत विशेष वृक्षारोपण अभियान से हुई. इस अभियान की विशेषता यह रही कि ऐसे पौधों के तनों (Stem Cuttings) का रोपण किया गया, जिनसे एक नया पौधा विकसित हो सकता है.

यह पहल अंगदान के संदेश 'एक जीवन से अनेक जीवनों को नई आशा' के प्रतीक स्वरूप किया गया. वृक्षारोपण कार्यक्रम में रिम्स के निदेशक प्रो डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा अधीक्षक प्रो डॉ हिरेंद्र बिरुआ, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ शैलेश त्रिपाठी, क्रिटिकल केयर प्रभारी प्रो डॉ प्रदीप भट्टाचार्या, नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ प्रज्ञा पंत घोष, SOTTO नोडल पदाधिकारी डॉ मनीषा कुजूर तथा रिम्स नर्सिंग कॉलेज के आनंद कुजूर सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुई.

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पौधों का तना रोपण करते चिकित्सक पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

पौधारोपण कर अंगदान का दिया संदेश

पौधारोपण मौके पर रिम्स के निदेशक ने कहा कि अंगदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है. एक व्यक्ति का लिया गया अंगदान का संकल्प कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को नया जीवन दे सकता है. समाज में अंगदान से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना समय की आवश्यकता है. उन्होने कहा कि समाज में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाकर ही हम अधिक से अधिक लोगों को इस जीवनदायी अभियान से जोड़ सकते हैं. भारतीय अंगदान दिवस हम सभी के लिए यह संकल्प लेने का अवसर है कि हम स्वयं भी अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.

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अंगदान का लेकर जानकारी देती छात्रा (ईटीवी भारत)

अंगदान को लेकर किया नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत

इसके उपरांत रिम्स नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं एवं सैनिटरी इंस्पेक्टरों द्वारा अंगदान जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया. यह प्रस्तुति ट्रॉमा सेंटर, यूरोलॉजी ओपीडी तथा न्यूरोसर्जरी ओपीडी परिसर में आयोजित की गई. नाटक के माध्यम से अंगदान से जुड़े मिथकों का खंडन करते हुए ब्रेन स्टेम डेथ, अंगदान की आवश्यकता तथा समाज में इसकी महत्ता का प्रभावी संदेश आमजन तक पहुंचाया गया.

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अंगदान जागरूकता को लेकर पोस्टर मेकिंग का आयोजन (ORGAN DONATION CAMP IN RANCHI)

अंगदान दिवस के अवसर पर क्विज का आयोजन

भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर रिम्स क्विज सोसाइटी के सहयोग से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में एमबीबीएस, बीडीएस एवं नर्सिंग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अंगदान जागरूकता विषय पर अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, विषय की अवधारणा तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर किया गया.

इस विजेता प्रतिभागियों को ट्रामा एवं क्रिटिकल केअर इंचार्ज डॉ प्रदीप भट्टाचार्य, यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ अरशद जमाल, नेफ्रोलॉजी विभाग के हेड डॉ प्रज्ञा पंत एवं डॉ मनीषा कुजूर द्वारा सम्मानित किया गया. इसके अलावा नुक्कड़ नाटक में उत्कृष्ट अभिनय करने वाले दो छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति स्वरूप सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया.

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अंगदान को लेकर छात्राओं द्वारा जागरूकता अभियान (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में दो व्यक्तियों ने अंगदान का लिया संकल्प

भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दो व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अंगदान का संकल्प भी लिया. इस अवसर पर उन्हें स्मृति-चिह्न के रूप में ऐसे पौधे भेंट किए गए, जिन पर अंगदान प्रतिज्ञा (Organ Donation Pledge) के लिए एक क्यूआर (QR) कोड अंकित था. इस अभिनव पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को क्यूआर कोड स्कैन कर अंगदान की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना तथा 'एक संकल्प से अनेक संकल्प' की श्रृंखला (Chain of Pledge) तैयार करना है.

इस मौके पर SOTTO झारखंड ने आमजन से अपील की है कि वे अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाए तथा अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा कर अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करें, अंगदान किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, जो कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्रदान कर सकता है.

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