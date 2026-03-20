हिंदू नववर्ष पर भगवा रंग से रंगी ऊर्जाधानी, मनमोहक झांकियों को देखने उमड़ी भीड़, मुख्य मार्ग में जाम जैसी बनी स्थिति
हिंदू नववर्ष के अवसर पर कोरबा में अलग-अलग जगहों से बुलाई गई झांकियां निकली. इस दौरान झांकियों को देखने जनसैलाब उमड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 4:18 PM IST
कोरबा - हिंदू नववर्ष पर गुरुवार को शहर के दोनों छोर से शोभा यात्रा में निकली इस दौरान कई किलोमीटर तक जाम जैसी स्थिति बनी रही. डीजे के धुन पर युवक झूमते हुए नजर आए. देर रात तक झांकियां का प्रदर्शन चला. हिंदू क्रांति सेना, बजरंग दल के साथ अनेक हिंदूवादी संगठनों की सहभागिता रही. जिसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से की जा रही थी.
शहर में बनी जाम जैसी स्थिति
कोरबा शहर की सड़कों पर भीड़ इतनी थी कि शाम को 5 बजे के बाद से ही जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी. झांकियां का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा. जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. शोभायात्रा में जिला ही नहीं आस-पास से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल होने पहुंचे थे. शाम 5 बजे के बाद शहर में छोटे-बड़े हर वाहन को डाइवर्ट कर रोक दिया गया था. सीतामढ़ी से लेकर कोसाबाड़ी मुख्य मार्ग पर जन सैलाब नजर आ रहा था. हर तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा था.
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