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हिंदू नववर्ष पर भगवा रंग से रंगी ऊर्जाधानी, मनमोहक झांकियों को देखने उमड़ी भीड़, मुख्य मार्ग में जाम जैसी बनी स्थिति

हिंदू नववर्ष के अवसर पर कोरबा में अलग-अलग जगहों से बुलाई गई झांकियां निकली. इस दौरान झांकियों को देखने जनसैलाब उमड़ा.

occasion of Hindu New Year
हिंदू नववर्ष पर भगवा रंग से रंगी ऊर्जाधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
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कोरबा - हिंदू नववर्ष पर गुरुवार को शहर के दोनों छोर से शोभा यात्रा में निकली इस दौरान कई किलोमीटर तक जाम जैसी स्थिति बनी रही. डीजे के धुन पर युवक झूमते हुए नजर आए. देर रात तक झांकियां का प्रदर्शन चला. हिंदू क्रांति सेना, बजरंग दल के साथ अनेक हिंदूवादी संगठनों की सहभागिता रही. जिसकी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से की जा रही थी.

शहर में बनी जाम जैसी स्थिति

कोरबा शहर की सड़कों पर भीड़ इतनी थी कि शाम को 5 बजे के बाद से ही जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी. झांकियां का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा. जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. शोभायात्रा में जिला ही नहीं आस-पास से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल होने पहुंचे थे. शाम 5 बजे के बाद शहर में छोटे-बड़े हर वाहन को डाइवर्ट कर रोक दिया गया था. सीतामढ़ी से लेकर कोसाबाड़ी मुख्य मार्ग पर जन सैलाब नजर आ रहा था. हर तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा था.

occasion of Hindu New Year
हिंदू नववर्ष पर भगवा रंग से रंगी ऊर्जाधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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मुख्य मार्ग में जाम जैसी स्थिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
झांकी में यह रहा मुख्य आकर्षणहिंदू क्रांति सेना के नेतृत्व में सीतामढ़ी से देर शाम शुरू हुई झांकी में कानपुर के अक्षय हनुमान, दिल्ली की हनुमान झांकी, कर्नाटक का कावड़ी डांस, जालंधर की हनुमान देव झांकी,अमृतसर की भैरव झांकी, केरल की पुली कला, मप्र की दुलदुल घोड़ी, जैसलमेर की ऊंट झांकी के साथ प्रदेश के बस्तर का नाचा, बिलासपुर का राउत नाच, कोरबा का कर्मा नर्तक दल. जांजगीर के सुआ नृत्य ने सभी को प्रभावित किया. दूसरी शोभायात्रा कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर से निकली. शोभायात्रा में भी जनसमूह उमड़ा. शोभायात्रा का हर कोई हिस्सा बनना चाह रहा था.
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मनमोहक झाकियों को देखने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
हिंदू नववर्ष पर भगवा रंग से रंगी ऊर्जाधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
देर से शुरू हुआ आयोजन और देर रात तक चला कोसाबाड़ी की तरफ से बजरंग दल तो सीतामढ़ी की तरफ से हिंदू क्रांति सेना ने शोभायात्रा और झांकियों का प्रदर्शन किया था. अलग-अलग स्थान से विशेष डीजे बुलाए गए थे. जो आकर्षण का केंद्र रहे. डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे. वैसे तो रैली और झांकियों का प्रदर्शन दोपहर 3 बजे से प्रस्तावित था. लेकिन काफी देर से रैली की शुरुआत हुई और देर रात तक यह प्रदर्शन चलता रहा. इस दौरान शहर के सभी मुख्य सड़क जाम रहे. पुलिस ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया था. रूट को डायवर्ट किया गया था और लोगों को अन्य मार्गो से शहर के बाहर भेजा जा रहा था. भारी वाहनों को भी शहर के बाहर ही रोक दिया गया था.

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