1 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल, ADTC सेंटर पर देना होगा टेस्ट, 60% से कम अंक पर नहीं बनेगा लाइसेंस

गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर अब स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होगा.

गाजियाबाद में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर
गाजियाबाद में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 3:07 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और सख्त होने जा रही है. अब तक गाजियाबाद के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता था लेकिन अब ड्राइविंग टेस्ट परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं बल्कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर होगा. गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर अब स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होगा. ड्राइविंग टेस्ट की रिपोर्ट टेस्ट सेंटर द्वारा परिवहन विभाग को भेजी जाएगी. टेस्ट रिपोर्ट में आवेदक के पास होने पर ही परिवहन विभाग द्वारा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा.

60% अंक अनिवार्य: गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से हो रही है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 24 पैरामीटर पर ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें से 14 पैरामीटर्स ऐसे हैं, जिनमें पास होना अनिवार्य है. यदि इन 14 पेरिमीटर में से एक पैरामीटर में भी आवेदक फेल होता है तो टेस्ट का रिजल्ट फेल माना जाएगा. इतना ही नहीं आवेदक के ड्राइविंग टेस्ट में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है.

विपिन कुमार, ARTO (परिवहन विभाग) (ETV Bharat)

सड़क दुर्घटनाओं में कमी: कई बार देखा जाता है कि यातायात नियमों की जानकारी न होने और ठीक से वहां ना चला पानी की स्थिति में भी लोगों को स्थाई लाइसेंस मिल जाता है लेकिन इस नई व्यवस्था की शुरू होने के बाद अब केवल ऐसे लोगों को ही स्थाई लाइसेंस मिल सकेगा जिनको ट्रैफिक नियमों के साथ-साथ वाहन चलाने की समझ होगी. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है.

1 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल
1 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल (ETV Bharat)

6 चरणों में होकर ड्राइविंग टेस्ट: ARTO विपिन कुमार के मुताबिक, "जनपद गाजियाबाद में अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मैन्युअल टेस्ट हुआ करता था. परिवहन विभाग के कार्यालय में ही मैन्युअल टेस्ट होता था. शासन के निर्देश अनुसार, 1 दिसंबर 2025 से ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देना होगा. ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट होगा टेस्ट में पास होने के पश्चात ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा. छह चरणों में ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण होगी. प्रत्येक चरण का समय निर्धारित है. समय सीमा में प्रत्येक चरण को पूर्ण करना होगा. ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर टेस्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. आवेदक यदि चाहे तो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपना वाहन भी लेकर जा सकते हैं."

गाजियाबाद में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर
गाजियाबाद में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (ETV Bharat)

प्रतिदिन 200 स्लॉट उपलब्ध: परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद की मेरठ रोड के गुलधार आरटीएस स्टेशन के पास स्थित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर प्रतिदिन 200 ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट उपलब्ध होंगे. ड्राइविंग टेस्ट सेंटर द्वारा प्रतिदिन होने वाले टेस्ट रिजल्ट की सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. टेस्ट रिजल्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

कितनी बार दे सकते हैं टेस्ट: मिली जानकारी के मुताबिक, यदि कोई आवेदक पहली बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो ₹300 का शुल्क जमा करने के बाद एक हफ्ते के बाद का ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट मिलेगा. यदि तीन बार ड्राइविंग टेस्ट में आवेदक फेल होता है तो उसके बाद तीन महीने बाद का ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट मिलेगा, जिससे कि आवेदक तीन महीने के भीतर ड्राइविंग सीख सके.

परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद जहां एक तरफ अब वही लोग पास हो पाएंगे जो वास्तव में यातायात नियमों की जानकारी रखते हैं और वहां को सही तरीके से चलाना जानते हैं. इससे ड्राइविंग क्वालिटी बेहतर होगी और भविष्य में लापरवाही से वाहन चलाने के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आएगी. वहीं, इस नई व्यवस्था की शुरू होने के बाद परिवहन विभाग पर भी काम का बोझ कम होगा.

