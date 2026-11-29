दहेज में THAR मांगी, लड़की वालों ने पकड़ाई प्लास्टिक की कार; मेरठ में तोड़ दी शादी
यह मामला मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर और परतापुर थाना क्षेत्र के सौलाना गांव से जुड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:22 PM IST
मेरठ: जिले में दहेज की मांग और शादी तोड़ने का अनोखा मामला सामने आया है. दूल्हा पक्ष ने दहेज में THAR मांग ली. इससे नाराज दुल्हन पक्ष ने खिलौने वाली प्लास्टिक की कार पकड़ाकर रिश्ता ही तोड़ दिया. इसका वीडियो वायरल है और चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह मामला मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर और परतापुर थाना क्षेत्र के सौलाना गांव से जुड़ा है. जहां दहेज में THAR कार की मांग से नाराज लड़की पक्ष ने लड़के के पिता को प्लास्टिक की खिलौना कार पकड़ाकर रिश्ता ही खत्म कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.
क्या है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक, ज्ञानपुर निवासी शमशेर के बेटे का रिश्ता करीब पांच महीने पहले सौलाना गांव के रहने वाले बब्बर की बेटी से तय हुआ था. सगाई के दौरान लड़की वालों की ओर से दहेज के सामान के साथ 1 लाख रुपए नगद दिए गए थे.
करीब एक महीने पहले बब्बर ने अपनी जमीन बेची थी. इसकी भनक लगते ही वर पक्ष ने दहेज में THAR कार की मांग रख दी. लड़की के पिता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े रहे.
शनिवार को लड़की पक्ष ने लड़के वालों को घर पर लालखत की रस्म के लिए बुलाया. उन्हें सुबह से रात तक THAR के इंतजार में बैठाए रखा गया. रात करीब 10 बजे खिलौना कार थमाकर रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया गया.
वीडियो हुआ वायरल: वायरल हो रहे डेढ़ मिनट के वीडियो में लड़की के पिता ने हाथ में खिलौना कार लेकर लड़के के पिता की ओर बढ़ाया. कहा कि थामो इसे, हाथ में थामो. तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कार की जरूरत थी. हमने तुम्हें कार दे दी है, इसे चलाना. मजे में रहियो, तुम अपने घर, हम अपने घर में.
वीडियो में वे आगे कहते हैं कि सुबह से रात के 10 बजे तक इंतजार के बाद उन्होंने मांग के मुताबिक खिलौना थार थमा दी है, शादी कैंसिल कर दी गई है और सगाई वापस ले ली गई है. इस वायरल वीडियो और विवाद को लेकर पुलिस से किसी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की है.
भावनपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि यदि किसी पक्ष की ओर से तहरीर या शिकायत दी जाती है, तो पुलिस द्वारा तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल, किसी पक्ष की तरफ से अभी तक कोई शिकायत या तहरीर नहीं मिली है.
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