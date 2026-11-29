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दहेज में THAR मांगी, लड़की वालों ने पकड़ाई प्लास्टिक की कार; मेरठ में तोड़ दी शादी

मेरठ में दूल्हे के पिता को प्लास्टिक की कार देकर तोड़ी शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले में दहेज की मांग और शादी तोड़ने का अनोखा मामला सामने आया है. दूल्हा पक्ष ने दहेज में THAR मांग ली. इससे नाराज दुल्हन पक्ष ने खिलौने वाली प्लास्टिक की कार पकड़ाकर रिश्ता ही तोड़ दिया. इसका वीडियो वायरल है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह मामला मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर और परतापुर थाना क्षेत्र के सौलाना गांव से जुड़ा है. जहां दहेज में THAR कार की मांग से नाराज लड़की पक्ष ने लड़के के पिता को प्लास्टिक की खिलौना कार पकड़ाकर रिश्ता ही खत्म कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.