ETV Bharat / state

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, 10 मई को मतदान और 13 मई को नतीजे

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि आयोग ने आगामी 10 मई को प्रस्तावित नगर निगम अंबाला, पंचकूला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी और नगर समिति उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा के चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सामान्य, पुलिस एवं व्यय चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ-साथ शिकायत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है.

आईएएस और एचसीएस को जिम्मेदारी: गौरव कुमार ने बताया कि "इन नियुक्तियों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक और आबकारी एवं कराधान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है."

अंबाला-सोनीपत-पंचकूला के लिए नियुक्तियां: गौरव कुमार ने बताया कि "नगर निगम अंबाला के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में संजीव वर्मा, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में ओम प्रकाश और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में जितेंद्र डूडी को नियुक्त किया गया है. साथ ही अभिषेक गर्ग, मनीष घाघट और सौरभ गोयल को शिकायत नोडल अधिकारी बनाया गया है. नगर निगम सोनीपत के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में वैशाली सिंह, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में राजेंद्र कुमार मीणा और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में अरविंद को नियुक्त किया गया है. वहीं, शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में सुशील शर्मा को सोनीपत को जिम्मेदारी दी गई है."

नगर निगम पंचकूला के पर्यवेक्षक: गौरव कुमार ने बताया कि "नगर निगम पंचकूला में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में डी. सुरेश, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में अभिषेक जोरवाल और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में हरवीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है. यहां शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में सुखदेव सिंह को तैनात किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में जग निवास, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में सुरेंद्र पाल सिंह और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में प्रीति चौधरी को नियुक्त किया गया है. नगर परिषद रेवाड़ी एवं नगर समिति धारूहेड़ा, दोनों के लिए शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में जितेंद्र कुमार को तैनात किया गया है."

उकलाना की जिम्मेदारी: गौरव कुमार ने बताया कि "नगर समिति उकलाना (हिसार) के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में उत्सव आनंद, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में ममता खरब और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में अजय सिहाग को नियुक्त किया गया है. यहां शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि नगर समिति सांपला (रोहतक) में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र कुमार, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में फैसल खान और व्यय पर्यवेक्षक के रूप में हनीश गुप्ता को नियुक्त किया गया है. जबकि शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में जोगिंदर मोर को तैनात किया गया है."