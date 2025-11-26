ETV Bharat / state

गुरुवार को इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस की बड़ी बैठक, शिमला पहुंचीं सांसद संजना जाटव

27 नवंबर यानी गुरुवार को संजना जाटव सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला शिमला कांग्रेस कमेटी शहरी व ग्रामीण के पूर्व पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन सृजन अभियान को लेकर बैठक करेंगी. निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 11 से 12 बजे तक अग्रणी संगठनों एवं विभागों के प्रमुखों एवं पदाधिकारियों विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायकों ब्लॉक अध्यक्षों नगर पालिका, नगर परिषदों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पार्षदों, बूथ-पंचायती राज के प्रधानों, सदस्यों एवं कांग्रेस जनों के साथ संयुक्त बैठक होगी.

शिमला: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन सृजन अभियान के तहत जिला शिमला के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार, 27 नवंबर से बैठक का दौर शुरू होगा. शिमला जिले के लिए नामित पर्यवेक्षक सांसद संजना जाटव बुधवार को चार दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची हैं.

दोपहर बाद इन पदाधिकारियों के साथ बैठक

वहीं, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ही संजना जाटव दोपहर बाद 1 से शाम 5 बजे तक शिमला शहर, ग्रामीण एवं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पीसीसी डेलीगेट जिला व ब्लॉकों के पदाधिकारियों की ज्वाइंट और सिंगल मीटिंग लेंगी. इसके बाद 28 नवंबर को संजना जाटव सुबह 9 बजे ठियोग के लिए रवाना होंगी. जहां पर रामपुर, चौपाल और ठियोग विधानसभा क्षेत्र के सभी पूर्व पार्टी पदाधिकारियों, अग्रणी संगठनों एवं विभागों के पदाधिकारियों एवं पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगी संजना जाटव

वहीं, 29 नवंबर को संजना जाटव हाटकोटी में जुब्बल कोटखाई और रोहडू विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्टी नेताओं, पूर्व पदाधिकारियों ब्लॉक के सभी अग्रणी एवं विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी. इसके बाद शिमला लौटेंगी और रात्रि विश्राम शिमला रहेगा. 30 नवंबर को संजना जाटव राजीव भवन में वरिष्ठ पार्टी नेताओं, डी वाई सी, एनएसयूआई, एआईएमसी, महिला कांग्रेस, सेवादल, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों, संचार विभाग, अनुसंधान विभाग, राजीव गांधी पंचायती राज, सभी विभागों, एस सी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आरटीआई, जवाहर बाल मंच के जिला अध्यक्षों के साथ सिंगल मीटिंग करेंगी. इसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगी.

ये भी पढ़ें: 5 महीने बाद भी सैंज जल विद्युत परियोजना में शुरू नहीं हुआ बिजली उत्पाद, अब तक ₹9000 करोड़ का नुकसान

ये भी पढ़ें: विधानसभा के बाहर लगे 'भाजपा भगाओ, बेटी बचाओ' के नारे, 'बीजेपी के नेता से लेकर MLA तक यौन शोषण मामले में घिरे'